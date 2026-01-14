Napoli-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

NAPOLI - Per il Napoli il tour de force continua. Al Maradona gli azzurri recuperano il match con il Parma “saltato” per la partecipazione (e conquista del trofeo) alla Supercoppa in Arabia, ma in panchina non ci sarà il condottiero: Antonio Conte. Il tecnico salentino tornerà regolarmente in panchina soltanto per il big match del 25 gennaio contro la Juventus, ma intanto il pareggio milanese ha riacceso l’entusiasmo dopo il mezzo scivolone contro il Verona. Gli azzurri inseguono l’Inter capolista (a +4) e il Milan secondo (+1) e devono tenere a distanza Juventus e Roma, appaiate a quota 39 punti con il Napoli. Il Maradona resta un fattore: i partenopei vantano una striscia interna di imbattibilità in serie A di 19 partite (14 vittorie e 5 pareggi), la più lunga tra le 20 formazioni del campionato. L’ultima sconfitta casalinga risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio, 402 giorni fa. E nel fortino azzurro arriva un Parma di Cuesta forte della vittoria in rimonta nello scontro diretto contro il Lecce, con una classifica che permette ai ducali di presentarsi a Napoli con la testa leggera e la possibilità di giocare una sfida senza nulla da perdere.