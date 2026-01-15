Italiano: "Bologna, non potevamo. Immobile? Problema come Lukaku, vi spiego"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria del Bologna in trasferta contro il Verona per 3-2 decisa dalle firme di Orsolini , Odgaard e Castro . Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Cresciamo un tassello alla volta. A Como mi è piaciuto l'atteggiamento, oggi ci siamo sbloccati davanti con Orsolini e Odgaard, piano piano metteremo a posto tutto. Non mi sono piaciuti i gol che abbiamo subito, c'è stata poca attenzione e potevamo evitarli. Ma sono contento: abbiamo avuto un blackout e fra Como e stasera abbiamo avuto segnali belli, non potevamo essere spariti. Ci servirà tempo per ritrovare la perfezione, ma oggi mi è piaciuta l'intensità con cui abbiamo giocato e il modo in cui abbiamo palleggiato".

Le parole di Italiano

"I tre gol dimostrano la nostra crescita, abbiamo mostrato le nostre qualità. Sia nel gol col Como che nella terza rete di oggi abbiamo mostrato la nostra capacità col pallone, bisogna migliorare qualcosa nella gestione della gara. Il gol che mi è piaciuto di più è quello di Odgaard, bellissima la giocata di Dominguez. Skorupski? Ha bisogno di qualche altro allenamento per giocare titolare, è venuto in panchina per riassaporare la gara. Non era utilizzabile, appena lo sarà, tornerà in campo. Le gerarchie non sono cambiate. Immobile crescerà. Lo sta facendo. L'infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente, ma bisogna andare cauti. Un grande rientro per noi".

Zanetti: "Non dobbiamo mollare"

"Oggi avevamo delle assenze importantissime e in questa partita ci sono, nonostante tutto, tante cose positive. Non va sbagliato l'atteggiamento in certi momenti della partita, quando sei in fondo non puoi permetterti certi blackout. C'è anche un avversario e stiamo sfidando tutte le big ogni tre giorni, ma non devono accaderci questi momenti negativi dal punto di vista mentale. Accadono a giocatori esperti, mentre oggi Slotsager è entrato benissimo anche se non aveva mai giocato. Sappiamo di dover fare un'impresa, ma non dobbiamo mollare. Ora abbiamo degli scontri diretti e dovremo giocarli al 110%".