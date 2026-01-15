Tuttosport.com
Tris Bologna, Italiano torna a vincere: Verona ko e sempre più ultimo

I rossoblù espugnano il Bentegodi e ritrovano i 3 punti dopo un silenzio lungo 8 giornate. Notte fonda nello spogliatoio di Zanetti
2 min
VeronaBolognaSerie A
Tris Bologna, Italiano torna a vincere: Verona ko e sempre più ultimo© Getty Images

Il Bologna torna a vincere. Gli uomini di Italiano superano in trasferta il Verona e si aggiudicano il recupero della 16ª giornata di campionato: 3-2 il finale. Un successo che ha visto i rossoblù rimontare il vantaggio di Orban (13') con Orsolini (21'), Odgaard (29') e Castro (44'). I padroni di casa accorciano le distanze grazie all'autorete di Freuler (71'), ma al triplice fischio i Felsinei tornano a festeggiare la vittoria dopo un silenzio lungo 8 giornate: del 22 novembre l'ultimo successo rimediato sul campo dell'Udinese. La classifica vede ora il Bologna a quota 30 punti con un ritardo di 4 lunghezze dal Como, impegnato al Sinigaglia contro il Milan nell'altro recupero di giornata. Si complica invece il piano salvezza degli Scaligeri di Zanetti, che restano fermi con 13 punti che valgono l'ultimo posto in classifica a 4 lunghezze dal Lecce. 

Il calendario di Bologna e Verona

L'agenda di Italiano prevede ora la gara con la Fiorentina in programma il 18 gennaio al Dall'Ara. A seguire, il ritorno in Europa League contro il Celtic: appuntamento giovedì 22. Il calendario di Zanetti prevede invece le sfide contro la Cremonese di lunedì 19 allo Zini e contro l'Udinese lunedì 26 al Bentegodi.

