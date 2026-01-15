Tris Bologna, Italiano torna a vincere: Verona ko e sempre più ultimo

Il Bologna torna a vincere. Gli uomini di Italiano superano in trasferta il Verona e si aggiudicano il recupero della 16ª giornata di campionato: 3-2 il finale. Un successo che ha visto i rossoblù rimontare il vantaggio di Orban (13') con Orsolini (21'), Odgaard (29') e Castro (44'). I padroni di casa accorciano le distanze grazie all'autorete di Freuler (71'), ma al triplice fischio i Felsinei tornano a festeggiare la vittoria dopo un silenzio lungo 8 giornate: del 22 novembre l'ultimo successo rimediato sul campo dell'Udinese. La classifica vede ora il Bologna a quota 30 punti con un ritardo di 4 lunghezze dal Como, impegnato al Sinigaglia contro il Milan nell'altro recupero di giornata. Si complica invece il piano salvezza degli Scaligeri di Zanetti, che restano fermi con 13 punti che valgono l'ultimo posto in classifica a 4 lunghezze dal Lecce.