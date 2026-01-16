Pagelle Como-Milan: Rabiot cavallo pazzo, Maignan miracoloso, Nico Paz sfortunato

Il Como gioca, il Milan vince 3-1. I rossoneri di Allegri si portano a casa tre punti di fondamentale importanza in casa della squadra di Fabregas al termine di una partita sofferta dove i grandi protagonisti sono stati Rabiot e Maignan. L'ex Juve si procura il rigore del pareggio, poi sigla una doppietta. Il portiere francese salva a più riprese i suoi chiudendo la porta in faccia ai padroni di casa. Di seguito tutti i voti e i giudizi del match.
Pagelle Como
Butez 5.5 Il rigore è scivoloso, incerto nel finale.
Van der Brempt 5 Perde la palla che dà il via all’azione del pari, poi concede spazio a Leao.
Kempf 6 Fa e disfa: giustiziere delle big appostato sul secondo palo, lì dove aveva già fatto male alla Juve, saluta col fallo da rigore su Rabiot.
Carlos (1’ st) 6 Non ha grosse colpe.
Ramon 5.5 Fuori fase sul 2-1, chiude con un giallo di frustrazione.
Moreno 5.5 Da una sua palla persa nasce il 2-1 rossonero.
Sergi Roberto (31’ st) ng.
Da Cunha 5.5 Tutto molto bello, ma il Como potrebbe chiudere 3-0 il primo tempo e non lo fa per la sua poca freddezza sotto rete.
Caqueret (15’ st) 5.5 Poco da segnalare.
Perrone 5 Rabiot gli segna due gol sotto al naso.
Vojvoda 6.5 Tra i migliori in assoluto, sgasa sulla destra.
Kuhn (21’ st) 5 Non si vede e non si sente.
Nico Paz 6.5 Una delizia per gli occhi, con un po' di sfortuna.
Baturina 7 Assist al bacio dopo il gol con il Bologna: difficile allontanare le voci di mercato in maniera più efficace.
Rodriguez (15’ st) 6.5 Frizzante.
Douvikas 5.5 Serata di fatica: il picco della sua heat map è a centrocampo.
All. Fabregas 5.5 Un metro in più di ampiezza del campo non aiuta. Il suo Como è bello ma sempre uguale, mentre il Milan cambia pelle e vince.
Pagelle Milan
Maignan 8 Incassa un gol a freddo, poi è Magic Mike a tenere a galla il Diavolo. Miracoli in serie.
Tomori 6 Prima Baturina, poi Jesus: brutti clienti, ma regge.
Gabbia 6.5 A tre o a quattro poco cambia, è il leader della difesa.
De Winter 6.5 Si concede qualche scampagnata offensiva, dietro non sbanda.
Bartesaghi 5.5 Primo tempo di difficoltà, poi cambia registro.
Saelemaekers 6.5 Recupera la palla da cui nasce il rigore e sforna il lancio per Leao che porta al vantaggio.
Athekame (41' st) ng.
Fofana 5.5 Si fa sovrastare da Kempf sul vantaggio ed è fiacco anche in altre occasioni. Meglio nella ripresa.
Ricci (25’ st) 6 Tiene botta.
Modric 6.5 A 40 anni, due in più di Fabregas, fa legna come un ragazzino alle prime armi.
Jashari (41' st) ng.
Rabiot 8 Il cavallo pazzo che espugna il fortino Sinigaglia. Rigore conquistato e due gol.
Nkunku 6 Palla lunga e pedalare non fa per lui. Il penalty lo tira anche male, però lo segna.
Fullkrug (17’ st) 6.5 Meno male che era infortunato… Stringe i denti, chiude con una bella sponda.
Leao 6.5 Si nasconde, poi tira fuori dal cilindro il gioiellino che Rabiot rende gol vittoria.
Loftus-Cheek (25’ st) 6 Non incide.
All. Allegri 7.5 Varia almeno quattro moduli: forse il suo calcio non è così semplice. Tiene viva la fiaccola scudetto.
ARBITRO Guida 6 Manca un fallo di Paz su Leao, giuste le altre decisioni.
