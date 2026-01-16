Pagelle Como-Milan: Rabiot cavallo pazzo, Maignan miracoloso, Nico Paz sfortunato

Il Como gioca, il Milan vince 3-1. I rossoneri di Allegri si portano a casa tre punti di fondamentale importanza in casa della squadra di Fabregas al termine di una partita sofferta dove i grandi protagonisti sono stati Rabiot e Maignan. L'ex Juve si procura il rigore del pareggio, poi sigla una doppietta. Il portiere francese salva a più riprese i suoi chiudendo la porta in faccia ai padroni di casa. Di seguito tutti i voti e i giudizi del match.