Durosinmi frena l'Atalanta che soffre a Pisa: Krstovic e l'esordio di Raspadori non bastano

Un risultato che serve a poco per entrambe: la Dea sale a quota 32 punti, ancora lontana dalla zona Champions, i toscani con 14 sono penultimi davanti al Verona
2 min
Durosinmi frena l'Atalanta che soffre a Pisa: Krstovic e l'esordio di Raspadori non bastano
PISA - Pisa e Atalanta hanno pareggiato 1-1, nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre: la Dea sale a quota 32 punti ancora lontana dalla zona Champions, il Pisa con 14 è penultimo davanti al Verona. 

La cronaca

Primi 45 minuti avvincenti all'Arena Garibaldi, con un ottimo Pisa che mette in seria difficoltà l'Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. Toscani vicini al vantaggio in un paio di occasioni con Tourè e Meister. Nella ripresa è ancora la squadra di Gilardino a rendersi pericolosa per prima con un colpo di testa di Moreo, ma un attento Carnesecchi sventa in tuffo. Palladino fa esordire il neo acquisto Raspadori al posto di Scamacca e Atalanta subito pericolosa con Scalvini su assist di De Ketelaere. Scuffet non si fa sorprendere. Nel finale succede di tutto: all'83' passa in vantaggio l'Atalanta con un gol in mischia di Krstovic. Poco dopo, all'87', il meritato pari del Pisa porta la firma del neo acquisto Durosinmi, che con un colpo di testa in tuffo supera Carnesecchi. Ma non solo, in pieno recupero il Pisa sfiora addirittura la rimonta con una mischia pericolosa davanti a Carnesecchi, ma nessuno riesce a trovare la zampata vincente.

