La Juve crolla a Cagliari: il gol di Mazzitelli ridimensiona i sogni della banda Spalletti

Diciotto angoli a uno, un dominio totale di campo e gioco, eppure la Juve esce sconfitta dall'insidiosa trasferta sarda con il Cagliari che infligge la seconda sconfitta a Spalletti e ridimensiona i sogni di gloria della Juventus e di chi iniziava a pensare anche a parole come Scudetto. Aveva avvertito Chiellini che la partita di stasera era un crocevia complicato...Decide Mazzitelli con l'unico tiro in porta dei padroni di casa, uno schema furbo sul quale i bianconeri si sono fatti trovare impreparati e poco reattivi, perdendo decisamente il confronto con il veleno con il quale il Cagliari si è approcciato alla partita per tutti i 96 minuti portandosi a casa una vittoria di quelle che si possono raccontare tutta una carriera. A nulla è servito buttare dentro tutti gli attaccanti: non c'era nessuno in grado di lottare con Mina e Luperto fisicamente se non un altro sogno, quello di Mateta...
La classifica ora torna a essere complicata: Inter, Napoli e Milan se ne vanno, la Roma - che intanto ha preso due attaccanti, non uno, e si presenta allo sprint Champions con un Malen in più - può riprendersi il quarto posto. E la Champions incombe, con Mourinho in arrivo a Torino e una sfida col Benfica da non fallire. Una battuta d'arresto inattesa in un momento emotivo importante e favorevole, che riporta qualche ombra su David e su Openda più che sul progetto Spalletti: davanti manca qualcosa a questa Juventus, da anni, per essere competitiva.
Miretti generoso ma il livello Juve è un'altra cosa
Fuori Thuram per Koopmeiners che torna dopo due esclusioni di seguito, Perin per Di Gregorio gli unici cambi di Spalletti che conferma il 4231. A Cagliari piove, campo scivoloso e la palla può scorrere veloce: la Juve predomina il campo e la manovra ma sbatte contro le linee chiuse dei padroni di casa: Mina neutralizza David senza difficoltà facendo valere la prestanza fisica maggiore, Yildiz ha difficoltà a trovare lo spunto con la marcatura di Jose Pedro asfissiante (beccandosi pure un giallo cadendo in area), è Miretti il più attivo ma gli manca quel decimo di secondo in meno per scegliere la giocata giusta o per calciare in porta. E se sei alla Juve e giochi in attacco quel decimo lo devi avere.
Juve, rigore tolto col VAR. Caprile respinge Miretti
La pressione bianconera comunque porta a un recupero palla che crea azione da rigore proprio con Miretti, Massa lo fischia e poi lo toglie al VAR perché Mazzitelli mette il piede davanti al pallone scagionandosi, senza toccare l'avversario ma facendosi calciare addosso (quei casi in cui serve la malizia e la punta, da calcetto, anticipando difensore e portiere, che il numero 21 della Juve non mostra di possedere). Per altre due volte ancora Miretti si fa respingere la conclusione per un tocco o un'esitazione in più, l'unico tiro pericoloso che si concretizza è al 25' ma è è addosso a Caprile a causa anche di una piccola deviazione. Perin non interviene mai nel primo tempo, solo nel finale i rossoblù si avventurano fuori dalla loro metà campo grazie a un lavoro tecnico di Kilicsoy di gran pulizia.
La Juve preme ma passa il Cagliari: Mazzitelli, che schema
Nessun cambio, stesso copione, il Cagliari schiacciato e la Juve che non trova spazi. Un tiro di Esposito senza pretese diventa la prima parata di Perin, Pisacane butta dentro Borrelli a fare da torre per i lanci lunghi neanche all'ora di gioco. I bianconeri rialzano i giri, Caprile nega il gol a Cambiaso e poi a seguire due tentativi di Yildiz e Kelly senza precisione. Spalletti confabula, si preparano le prime mosse con Yildiz ad accendersi e a saltare tre uomini prima di graziare Caprile mandando alto a pochi metri dalla porta, ma arriva prima il gol dei padroni di casa: punizione dalla trequarti, schema con Mazzitelli - centesima gara in Serie A, l'uomo del destino - che torna sulla linea dell'area a colpire al volo l'idea di Gaetano, tiro non irresistibile ma Perin è coperto e non vede la palla infilarsi al 66' nella propria porta.
Il palo salva Caprile, la festa è del Cagliari
Openda per Locatelli, Zhegrova per Miretti: i cambi Juve arrivano a dare rabbia ma il Cagliari è un fortino, Mina spinge via da buttafuori chiunque gli capiti a tiro, poi ci si mettono anche gli attaccanti a fallire l'impossibile, una combinazione sguaiata Openda-David nell'area piccola grazia gli uomini di Pisacane. Yildiz tira fuori un'altra giocata e un missile da fuori che Caprile mette in angolo. Thuram per McKennie e Conceicao per Cambiaso, Spalletti butta dentro tutti gli attaccanti possibili per l'ultimo quarto d'ora: il palo salva Caprile sul tiro di Yildiz deviato da Mina, il Cagliari inizia a prendere letteralmente a calci Yildiz e Conceicao a ogni pallone toccato, dentro anche Adzic per David alla disperata ma non serve, la Juve esce sconfitta e ridimensionata da una trasferta complicata e i padroni di casa festeggiano un'impresa che li riporta in zona tranquillità in classifica.
