La Juve crolla a Cagliari: il gol di Mazzitelli ridimensiona i sogni della banda Spalletti

Diciotto angoli a uno, un dominio totale di campo e gioco, eppure la Juve esce sconfitta dall'insidiosa trasferta sarda con il Cagliari che infligge la seconda sconfitta a Spalletti e ridimensiona i sogni di gloria della Juventus e di chi iniziava a pensare anche a parole come Scudetto. Aveva avvertito Chiellini che la partita di stasera era un crocevia complicato...Decide Mazzitelli con l'unico tiro in porta dei padroni di casa, uno schema furbo sul quale i bianconeri si sono fatti trovare impreparati e poco reattivi, perdendo decisamente il confronto con il veleno con il quale il Cagliari si è approcciato alla partita per tutti i 96 minuti portandosi a casa una vittoria di quelle che si possono raccontare tutta una carriera. A nulla è servito buttare dentro tutti gli attaccanti: non c'era nessuno in grado di lottare con Mina e Luperto fisicamente se non un altro sogno, quello di Mateta...