Milan-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Diciannove risultati utili consecutivi, un girone intero senza sconfitte; eppure, il cammino del Milan in questo campionato è costantemente oggetto di critiche da parte dell’ala giochista del pensiero pallonaro italiano. Un continuo e annoso duello filosofico che mette davanti la qualità del mezzo per arrivare all’obiettivo in barba al fatto che il medesimo risultato possa essere raggiunto per altre vie. Il Milan, questa sera, andrà a caccia del ventesimo risultato utile consecutivo, un traguardo che non tocca dalla stagione 1992-93, quando in panchina sedeva Fabio Capello che raggiunse quota 23 risultati di fila prima dell’interruzione della streak di 58 partite senza sconfitte (record ancora assoluto in Italia) per mano del gol di Tino Asprilla in Milan-Parma 0-1 del 21 marzo 1993. Con la Juventus sconfitta a Cagliari per i rossoneri si manifesta una grande occasione per poter allungare nella lotta Champions con anche lo stimolo di restare in scia all'Inter, ora a +6, il tutto affrontando una squadra della parte destra della classifica ovvero l'incubo del Milan in questa stagione: 13 punti persi ad oggi con le piccole.

Milan-Lecce gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku. Indisponibili: Gimenez, Pavlovic. Squalificati: Zaniolo. Diffidati: Fofana.

LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadami, Gandelman; Tete Morente, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Jean, Ndaba, Fofana, Helgason, Kaba, Ngom, Maleh, Sala, Marchwinski, N'Dri, Pierotti, Sottil. Indisponibili: Berisha, Camarda. Squalificati: Gaspar, Veiga. Diffidati: Banda.

Arbitro: Zufferli (Udine). Assistenti: Ceccon e Laudato. IV uomo: Marcenaro. Var: Nasca. Avar: Mazzoleni.