Torino-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dalla delusione di Coppa Italia alla fiducia in campionato. Gian Piero Gasperini riparte dai rinforzi sul mercato per sfidare il tabù Torino, che martedì ha eliminato i giallorossi dalla coppa dopo averli battuti ad inizio stagione in Serie A. Granata e giallorossi s sfidano nel 21° turno del campionato italiano. "Ho tanto dolore per le sconfitte in casa e sto cercando di trasferirlo alla squadra: a volte abbiamo pagato l'eccesso di voglia di fare bene, di certo vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in vista della gara contro la Roma, con i granata reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide interne. Su Zapata, reduce da 90 minuti in panchina in Coppa Italia: "Non sarà mai un problema per il Toro, è un grande professionista e potrà dare il suo contributo".