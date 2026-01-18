Torino-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dalla delusione di Coppa Italia alla fiducia in campionato. Gian Piero Gasperini riparte dai rinforzi sul mercato per sfidare il tabù Torino, che martedì ha eliminato i giallorossi dalla coppa dopo averli battuti ad inizio stagione in Serie A. Granata e giallorossi s sfidano nel 21° turno del campionato italiano. "Ho tanto dolore per le sconfitte in casa e sto cercando di trasferirlo alla squadra: a volte abbiamo pagato l'eccesso di voglia di fare bene, di certo vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in vista della gara contro la Roma, con i granata reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide interne. Su Zapata, reduce da 90 minuti in panchina in Coppa Italia: "Non sarà mai un problema per il Toro, è un grande professionista e potrà dare il suo contributo".
Dove vedere Torino-Roma: diretta tv e streaming
La partita tra Torino e Roma è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Torino-Roma, le probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams; Ngonge. Allenatore: Baroni. A disposizione: Israel, Popa, Pellini, Pedersen, Anjorin, Gineitis, Acquah, Simeone, Zapata, Njie.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Tsimikas, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Pellegrini, Vaz.
ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Berti-Rossi. QUARTO UOMO: Tremolada. VAR: Abisso. AVAR: Guida.