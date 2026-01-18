Parma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

PARMA - I sostenitori rossoblu non ci saranno, oggi a Parma, per la terza trasferta consecutiva vietata i tifosi del Genoa. Ieri, però, alla partenza della squadra per l'Emilia si sono fatti sentire accompagnando il pullman dal centro sportivo verso il casello tra cori e fumogeni. La vittoria sul Cagliari ha regalato tranquillità all'ambiente e la classifica inizia a fare meno paura. Dal suo arrivo De Rossi viaggia a 1,3 punti di media e nel 2026 con due pareggi (Pisa e Milan) e una vittoria (Cagliari) ha infilato un filotto importante. Oggi proverà a continuare su questa strada sfidando un Parma che all'andata fu graziato dal primo dei tanti errori dal dischetto (fu Cornet a sbagliare in quella occasione) sempre nel finale di partita, così come accadde poi a Stanciu al Meazza. Proprio il rumeno ha salutato il gruppo e non è stato convocato dopo la risoluzione del contratto. In casa Parma è uno scontro diretto importante per l'obiettivo salvezza. Ma l’allenatore si è detto fiducioso, affermando che la sua squadra è pronta a disputare «una gara di livello» e che i giocatori sono determinati a dare tutto per ottenere un risultato positivo.
Segui la diretta di Parma-Genoa su Tuttosport.com
Dove vedere Parma-Genoa streaming e diretta tv
Parma-Genoa gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 12:30 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Parma-Genoa
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Britschgi, Troilo, Lovik, Cutrone, Ordonez Estevez, Cremaschi, Benedyczak, Djuric. Indisponibili: Almqvist, Frigan, Guaita, Ndiaye, Suzuki. Squalificati: nessuno. Diffidati: Delprato.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Morton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Aaron Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Messias, Ellertsson, Onana, Cuenca, Sabelli, Fini, Venturino, Nuredini, Cornet. Indisponibili: Gronbaek, Siegrist, Ekuban. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ostigar.
Arbitro: Pairetto (Nichelino). Assistenti: Baccini e Trinchieri. IV uomo: Allegretta. Var: Paterna. Avar: Di Paolo