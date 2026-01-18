Parma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

PARMA - I sostenitori rossoblu non ci saranno, oggi a Parma, per la terza trasferta consecutiva vietata i tifosi del Genoa. Ieri, però, alla partenza della squadra per l'Emilia si sono fatti sentire accompagnando il pullman dal centro sportivo verso il casello tra cori e fumogeni. La vittoria sul Cagliari ha regalato tranquillità all'ambiente e la classifica inizia a fare meno paura. Dal suo arrivo De Rossi viaggia a 1,3 punti di media e nel 2026 con due pareggi (Pisa e Milan) e una vittoria (Cagliari) ha infilato un filotto importante. Oggi proverà a continuare su questa strada sfidando un Parma che all'andata fu graziato dal primo dei tanti errori dal dischetto (fu Cornet a sbagliare in quella occasione) sempre nel finale di partita, così come accadde poi a Stanciu al Meazza. Proprio il rumeno ha salutato il gruppo e non è stato convocato dopo la risoluzione del contratto. In casa Parma è uno scontro diretto importante per l'obiettivo salvezza. Ma l’allenatore si è detto fiducioso, affermando che la sua squadra è pronta a disputare «una gara di livello» e che i giocatori sono determinati a dare tutto per ottenere un risultato positivo.