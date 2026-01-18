Tuttosport.com

Bologna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoblù ospitano i viola nel 21° turno del massimo campionato italiano
3 min

La Fiorentina giocherà regolarmente la gara di campionato in programma a Bologna, nonostante la notizia della morte del presidente Rocco Commisso negli Stati Uniti. La volontà è quella di onorare il proprietario del club disputando la partita. Non convocati da Vanoli (squalificato) gli infortunati Lamptey e Dzeko, Sabiri fuori dal progetto sportivo, e la coppia Richardson e Kouame che sono sul mercato. Non è partito per l'Emilia anche il neo acquisto Harrison, arrivato a Firenze ma che dovrà ripartire per l'Inghilterra per ottenere il visto. Attesi sugli spalti dello stadio Dall'Ara circa 3000 tifosi gigliati. La squadra viola scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare il proprio presidente e nella fase di riscaldamento indosserà una t-shirt in ricordo di Rocco Commisso.

Segui Bologna-Fiorentina LIVE sul nostro sito

Dove vedere Bologna-Fiorentina: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 15 allo stadio Dall'Ara e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. 

Bologna-Fiorentina: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Holm, Miranda, Vitik, Fabbian, Moro, Pobega, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Immobile, Rowe.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato). A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kospo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Sohm, Brescianini, Kouame, Solomon, Fazzini, Braschi, Balbo.

ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Rossi-Fontemurato. QUARTO UOMO: Colombo. VAR: Gariglio. AVAR: Maresca.

Bologna-Fiorentina, scopri tutte le quote

