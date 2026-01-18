Il Torino crolla contro la Roma: Malen gol all’esordio, Dybala show e Gasperini vola a +3 sulla Juve

TORINO - La Roma si vendica dell'eliminazione in Coppa Italia e passa in trasferta a Torino con un 2-0 firmato dal nuovo arrivato Malen e un super Dybala . Gasperini trova tre punti e stacca la Juventus , sconfitta nell'anticipo a Cagliari , prendendosi il quarto posto in solitaria. Non riesce il doppio colpo a Baroni che inciampa per la terza partita consecutiva in campionato, la terza sconfitta consecutiva al Grande Torino, e resta a 23 punti, ora a soli sei punti dalla Fiorentina terzultima.

Vantaggio Malen

Parte meglio la Roma che con Malen, lanciato dal primo minuto da Gasperini, impegna Paleari alla rispsota con i piedi. Al 20' la grande chance capita sul sinistro di Dybala dal limite che esce fuori di poco. Hermoso lascia il campo a Ghilardi per infortunio, passano 180 secondi e arriva il vantaggio giallorosso che il Var annulla: il nuovo acquisto Malen entra in area di rigore e in spaccata batte Paleari sul secondo palo, l'intervento della tecnologia nega la gioia all'olandese. Ci mette poco a rifarsi l'ex Aston Villa che questa volta riceve in area di rigore da Dybala e davanti a Paleari non perdona, tutto regolare e la Roma al 27' sblocca l'incontro. Il Toro accusa il colpo e non riesce a reagire, Aboukhlal è costretto al cambio con l'ingresso in campo di Pedersen alla mezz'ora, all'intervallo è 0-1.

Dybala chiude la sfida

Baroni si gioca la carta Casadei ad inizio ripresa e il Toro entra in campo con nuova linfa. La Roma riesce a difendersi con attenzione ai tentativi della formazione granata senza portare pericoli dalle parti di Svilar. Gasperini sceglie Soulé per Pellegrini e nonostante il buon momento granata riesce a trovare il raddoppio al minuto 72: Dybala ci prova dal limite, Paleari respinge sui piedi di Mancini che apre per Rensch, palla dentro e ancora la Joya con un tocco ravvicinato di grande qualità timbra il 2-0 giallorosso. Il Torino si spegne e Malen, prima di lasciare il posto all'altro nuovo arrivato Robinio Vaz, sfiora anche il tris. Adams prova a rianimare il Toro all'80', il suo destro esce fuori di poco. Robinio Vaz al 90' sciupa la possibilità di presentarsi con un gol in Serie A, poi il triplice fischio. La Roma stacca la Juve e si prende il quarto posto in solitaria, Baroni in crisi in campionato.