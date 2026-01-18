Il Milan stende il Lecce, super Fullkrug: entra e segna. Allegri esulta: è secondo a -3 dall'Inter!

Il Milan di Allegri stende il Lecce a San Siro, e lo fa nel segno di Niclas Fullkrug. I rossoneri faticano e non poco a sbloccare il match, con un primo tempo terminato a reti bianche all'insegna dell'equilibrio più totale. Nel secondo tempo la situazione cambia, con i rossoneri che scaldano i motori e tentano più volte la via della rete trovando costantemente le mani di Falcone ad evitare il vantaggio. La svolta decisiva ai fini del risultato si è verificata al 73', minuto dell'ingresso in campo dell'ex West Ham Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è, infatti, subentrato a Pulisic, con quest'ultimo che ha avuto a disposizione un'importante occasione per il vantaggio del Milan senza però riuscire a concretizzarla. A mettere a segno la rete della vittoria, però, ci ha pensato proprio Fullkrug, che sfrutta l'assist al bacio di Saelemaekers ed insacca di testa alle spalle di Falcone.