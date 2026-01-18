Il Milan stende il Lecce, super Fullkrug: entra e segna. Allegri esulta: è secondo a -3 dall'Inter!

Il Milan di Allegri stende il Lecce a San Siro, e lo fa nel segno di Niclas Fullkrug. I rossoneri faticano e non poco a sbloccare il match, con un primo tempo terminato a reti bianche all'insegna dell'equilibrio più totale. Nel secondo tempo la situazione cambia, con i rossoneri che scaldano i motori e tentano più volte la via della rete trovando costantemente le mani di Falcone ad evitare il vantaggio. La svolta decisiva ai fini del risultato si è verificata al 73', minuto dell'ingresso in campo dell'ex West Ham Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è, infatti, subentrato a Pulisic, con quest'ultimo che ha avuto a disposizione un'importante occasione per il vantaggio del Milan senza però riuscire a concretizzarla. A mettere a segno la rete della vittoria, però, ci ha pensato proprio Fullkrug, che sfrutta l'assist al bacio di Saelemaekers ed insacca di testa alle spalle di Falcone.
Il Milan non fallisce a San Siro: Lecce ko
Alle vittorie di Inter, Napoli e Roma si aggiunge anche quella del Milan. I rossoneri danno seguito alla grande vittoria ottenuta contro il Como in settimana, raccogliendo altri tre punti di fondamentale importanza ai fini della classifica. La squadra di Max Allegri è, infatti, saldamente al secondo posto in classifica a quota 46 punti, immediatamente dietro all'Inter di Chivu, che di punti ne ha 49. Il tecnico del Milan si gode la prima rete del nuovo centravanti rossonero, arrivato in questa sessione di calciomercato invernale. Alla prossima giornata la squadra di Allegri affronterà la Roma di Gasperini, uscita vittoriosa dallo scontro contro il Torino di Baroni. Il Lecce di Di Francesco mastica amaro, alla quarta sconfitta consecutiva in campionato ed in piena zona retrocessione a quota 17 punti. E alla prossima giornata c'è la Lazio di Sarri.