Verona sempre ultimo, con la Cremonese pari senza reti: incubo Serie B reale

Termina 0-0 la sfida salvezza tra Cremonese e Verona. Allo Zini, entrambe le squadre risentono della pressione per il peso dei 3 punti in palio e faticano a creare occasioni, con le marcature che restano bloccate fino al triplice fischio. Un pareggio che agevola più la classifica degli uomini di Davide Nicola , che rientrano dalla 21ª giornata con 23 punti e un vantaggio di 6 lunghezze dal Lecce terzultimo, a sua volta uscito sconfitto dalla trasferta di San Siro contro il Milan . Sempre più ultima invece la formazione di Paolo Zanetti , ora con 14 punti che chiudono la classifica. La prossima giornata, la Cremonese affronterà il Sassuolo al Mapei (25/01), mentre il Verona ospiterà l' Udinese (26/01).

Cremonese-Verona: il racconto della partita

I 3 punti in palio per la corsa salvezza fanno sentire tutto il loro peso su entrambe le formazioni, che restano bloccate in una prima frazione di gioco orfana di occasioni da gol e condizionata dai tanti errori tecnici visti sui due fronti. Nella ripresa, Giovane si prende la scena con una bella azione individuale nell'area grigiorossa, senzaperò riuscire a superare il muro difensivo. Al 62', è ancora il brasiliano ex Corinthians a spaventare i padroni di casa con una conclusione deviata in corner da un grande intervento di Audero: la sua posizione era però in offside. Al 72' è invece Serdar a chiamare in causal'ex portiere della Juve, che in due tempi blocca il tiro potente da fuori area. Brivido nel finale con il gol in acrobazia di Giovane, ancora una volta però oltre la linea del fuorigioco. Al triplice fischio le marcature restano bloccate.