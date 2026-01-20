Vialli è ogni cosa, uno show infinito al Teatro Regio: tutti gli omaggi

Luca Vialli c’è. Siede accanto ad ogni singola persona in platea . È corpo, non solo anima. È un sorriso, una risata, una lacrima. È ogni cosa. Al Teatro Regio il primo a scusarsi, per l’emozione, è Massimo Mauro . Sì, è prima di tutto a lui che si deve la serata: “ Dico grazie a Comune e Regione. Siamo un gruppo, ma qui tutti insieme possiamo diventare squadra. Io e Luca siamo stati solo i garanti della Fondazione Vialli e Mauro, ma la Fondazione siete voi. Qui possiamo dare speranza a persone che lottano per una malattia che non ha cura ”. Lo accompagna Allegra Agnelli , forza motrice di Candiolo: “ Le vittorie più grandi sono le cure. Ora sogniamo un vaccino, ma prima mettiamo la persona al centro di tutto. Voi avete creduto nel sogno di curare il tumore, a voi devo il mio grazie ”. Da quel momento, scorrono le frasi più celebri di Vialli. Una in particolare racchiude il senso della serata: “ Voglio che qualcuno mi guardi e mi dica: è grazie a te se non ho mollato ”. Già, così ha vissuto la malattia. Con questo spirito. Linus accoglie tutti gli ospiti e racconta: “ Luca, da questa vita, ha preso e se n’è andato. Come fanno i figli quando abbandonano la loro stessa festa di compleanno ”. Sul palco sale Matteo Bussola , che racconta come avrebbe voluto spiegare Vialli alla propria figlia: “ La malattia gli ha dato il tempo dell’adesso, i giorni ritrovati con le figlie. Gli ha ridato il respiro. Si può essere forti, anche senza essere duri. Luca ha avuto paura, ma in quel momento la malattia è stata la crepa che gli ha permesso di far penetrare la luce nella sua vita ”. Alessandro Cattelan , quando sale sul palco, parla solo al presente di Luca. Lo rivive così: “ Cosa temeva? Il poco tempo davanti per essere un esempio per le sue figlie ”. Descrive Vialli come “ un figo, italianissimo, ma elegante e tagliente col suo umorismo british ”.

Mancini: "Luca c'è"

Evelina Christillin rievoca le “10 cose che si possono fare senza avere talento”, un vero e proprio prontuario di Vialli, che riuscì persino a colpire Mattarella. C’è il pianoforte di Gloria Campaner. E poi, tanto calcio. Partendo da Gigi Buffon, l’erede di Luca in Nazionale: “Vialli era credibile, in tutto”. Passando per Giorgio Chiellini: “Con le parole di toccava dentro, rimandò le cure pur di vivere ogni istante degli Europei con noi”. Non manca l’omaggio di Luciano Spalletti, dopo l’esibizione di Eugenio in Via di Gioia: “Non ha fatto in tempo a dirci tutte le cose che poteva lasciarci. Una volta, quando giocavo all’Entella e lui alla Samp, mi fece volare in amichevole. Venne lì con un sorrisetto e mi disse: “Capita””. Era questo, Vialli. Roberto Mancini in collegamento esorcizza l’assenza: “Luca non c’è più da 3 anni? No, Luca c’è. È qui con noi, sempre”. C’è pure Walter Veltroni: “La malattia? Mi diceva “se è arrivata, è perché dovevo viverla””.

"Oi oi oi, Luca Vialli segna per noi"

C’è tanta Sampdoria, ovviamente, nella narrazione. Evocata dal regista Marco Ponti, autore de “La bella stagione”, quella dello scudetto blucerchiato del 1991: “Mi colpì una frase: “Te lo dico sottovoce: sono grato alla malattia, perché mi sta aiutando a diventare una persona migliore””. E svela di quando, al molo dell’amicizia di Genova, Luca e Mancio si sono abbracciati. Con Vialli che pronunciò queste parole: “Robi, la nostra vita, che spettacolo”. Festeggiarono il compleanno di Mancini, insieme. Ma Luca se ne andò, ad un certo punto, senza salutare nessuno dei presenti. “Vi stavate divertendo tanto, eravate troppo belli”, scrisse per messaggio. Ha fatto lo stesso con la vita. Anche la famiglia, nella notte di Torino, non versa una lacrima. Proprio come sognava Luca. L’attore Pietro Sermonti chiude la serata, con la Juve sullo sfondo, alla sua maniera: “Per me “Lucavialli” è una parola soltanto. Quello che provo per lui è una gratitudine profonda. E la gratitudine ha sempre un tempo presente. In motorino, per Roma, canto ancora a squarciagola: “Oi oi oi, Luca Vialli segna per noi””. E cantano tutti, al Regio.