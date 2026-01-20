Roma e Fiorentina, stop alle trasferte dei tifosi fino alla fine della stagione

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica , dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie.

Cosa è successo

Domenica scorsa il tratto bolognese dell'A1 è diventato teatro di una violenta guerriglia tra circa 200 ultras di Fiorentina e Roma, scontratisi tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita di Casalecchio. I tifosi, armati di spranghe e bastoni, hanno occupato la corsia d'emergenza danneggiando diverse auto, mentre la polizia analizza ora i filmati per identificare i responsabili. All'origine dei tafferugli ci sarebbe il tentativo di sottrarre vessilli avversari: sul web circolano infatti foto di una bandiera giallorossa che sarebbe stata rubata dai fiorentini durante gli scontri.