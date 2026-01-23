Tuttosport.com
Inter-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica, ospitano i toscani di Alberto Gilardino, fanalino di coda, nell'anticipo della 22ª giornata
4 min

MILANO - Sfida da testacoda nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A. Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, la capolista Inter affronta infatti il Pisa ultimo in classifica. I nerazzurri, pur faticando negli scontri diretti, hanno collezionato fin qui 49 punti, tre in più del Milan secondo e sei del Napoli terzo. I toscani, invece, hanno vinto una sola volta (1-0 alla Cremonese lo scorso 7 novembre alla Cetilar Arena con rete di Idrissa Tourè) e sono il fanalino di coda insieme al Verona a quota 14. La formazione di Cristian Chivu è reduce dal ko interno contro l’Arsenal (1-3), il terzo consecutivo nella fase campionato della Champions League dopo quelli rimediati contro Atletico Madrid (2-1) e Liverpool (0-1). Un filotto che ha complicato il percorso europeo dei meneghini, certi di accedere almeno ai playoff ma ormai lontani dall’approdo diretto agli ottavi. In campionato, invece, sono arrivati nove risultati utili consecutivi, otto vittorie e un pareggio, quello nello scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte (2-2). La squadra di Alberto Gilardino, invece, nelle ultime due uscite ha dato dei segnali di risveglio fermando sul 2-2 l'Udinese e sull'1-1 l'Atalanta. Nel match d'andata disputato all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il 30 novembre finì 0-2, con la doppietta di Lautaro Martinez a decidere l'incontro. 

SEGUI INTER-PISA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Inter-Pisa: diretta tv e streaming

Inter-Pisa, anticipo della 22ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

 

 

Le probabili formazioni di Inter-Pisa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu. 

A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Acerbi, Palacios, Darmian, Dimarco, Cocchi, Diouf, Zielinski, Frattesi, Bonny, Thuram. 

PISA (3-5-2): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Nicolas, Bozhinov, Leris, Hojholt, Buffon, Durosinmi, Esteves, Moreo, Calabresi, Loyola, Piccinini, Bettazzi, Lorran. 

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Mokhtar-Yoshokawa. IV UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Massa.

 

 

 

