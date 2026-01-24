Como-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Torino si prepara ad affrontare la gara del 22° turno di Serie A contro il Como dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Una trasferta complicata contro una squadra in salute e in un momento difficile per i granata. La squadra di Fabregas, infatti, procede a gonfie vele, con un gioco divertente e interpreti in crescita netta, e, dopo aver travolto la Lazio, va caccia di conferme contro il Toro. “Il Como è un esame importante, affrontiamo una squadra che sta bene mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E’ in grande fiducia e condizione sotto tutti gli aspetti. Proprio per questo da parte nostra occorrerà una gara di grandissimo spessore e per l’avversario che incontriamo è una partita da centrare come spessore mentale, personalità e aggressività” ha detto Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia della partita.