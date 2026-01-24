Como-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Torino si prepara ad affrontare la gara del 22° turno di Serie A contro il Como dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Una trasferta complicata contro una squadra in salute e in un momento difficile per i granata. La squadra di Fabregas, infatti, procede a gonfie vele, con un gioco divertente e interpreti in crescita netta, e, dopo aver travolto la Lazio, va caccia di conferme contro il Toro. “Il Como è un esame importante, affrontiamo una squadra che sta bene mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E’ in grande fiducia e condizione sotto tutti gli aspetti. Proprio per questo da parte nostra occorrerà una gara di grandissimo spessore e per l’avversario che incontriamo è una partita da centrare come spessore mentale, personalità e aggressività” ha detto Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia della partita.
Segui Como-Torino LIVE sul nostro sito
Dove vedere Como-Torino: diretta tv e streaming
La partita tra Como e Torino è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Como-Torino, probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Caqueret, Roberto, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Posch, Addai, Le Borgne.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge. All. Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Acquah, Obrador, Anjorin, Gabellini, Zapata, Njie.
Arbitro: Feliciani. Assistenti: Meli-Alassio. Quarto Uomo: Galipò. Var: Paterna. Avar: Doveri.