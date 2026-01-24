Lecce-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Non è stata certo una settimana facile per la Lazio, aperta dalla pesantissima sconfitta in casa contro il Como, uno 0-3 che rischia già di estromettere i biancocelesti dalla corsa per un posto in Europa. Dopo il tonfo casalingo con i lariani, inoltre, è esplosa la protesta del tifo organizzato, che ha invitato a disertare lo stadio in vista della partita del 30 gennaio contro il Genoa con una nota a cui la società ha risposto con un altrettanto duro comunicato. E’ questo il mare tempestoso in cui deve navigare la squadra e, in particolare, il "comandante" Maurizio Sarri, che spera di trovare tre punti d'oro e un po' di serenità nella trasferta di Lecce del 22° turno di Serie A. “Non guardo la Lazio, noi siamo in lotta salvezza e dobbiamo preoccuparci dei nostri problemi. Solo così possiamo migliorare le nostre carenze. Pensare che la Lazio sia allo sbaraglio sarebbe un grave errore” ha detto Di Francesco, tecnico dei giallorossi, alla vigilia.