Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Con il Cagliari per continuare la corsa verso la salvezza ma non solo: per la Fiorentina la partita alle 18 contro la formazione sarda sarà la prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso avvenuta una settimana fa a New York. Ragione in più per Paolo Vanoli e i suoi giocatori per cercare di conquistare un'altra vittoria, come domenica scorsa a Bologna, da dedicare alla memoria del presidente che prima della gara sarà ricordato e omaggiato. Fiorentina-Cagliari è uno scontro diretto per la salvezza, così dice la classifica. Ma per Fabio Pisacane non è proprio così: "La realtà è un'altra - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia -. È una squadra forte con una rosa allestita per le prime posizioni. Ora sta rimpiazzando alcuni elementi con giocatori altrettanto forti. È in un momento particolare: in fiducia per quello che sta succedendo in campo e segnata per il lutto per il loro numero uno. Noi dobbiamo fare una gara impeccabile".