Fiorentina-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Con il Cagliari per continuare la corsa verso la salvezza ma non solo: per la Fiorentina la partita alle 18 contro la formazione sarda sarà la prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso avvenuta una settimana fa a New York. Ragione in più per Paolo Vanoli e i suoi giocatori per cercare di conquistare un'altra vittoria, come domenica scorsa a Bologna, da dedicare alla memoria del presidente che prima della gara sarà ricordato e omaggiato. Fiorentina-Cagliari è uno scontro diretto per la salvezza, così dice la classifica. Ma per Fabio Pisacane non è proprio così: "La realtà è un'altra - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia -. È una squadra forte con una rosa allestita per le prime posizioni. Ora sta rimpiazzando alcuni elementi con giocatori altrettanto forti. È in un momento particolare: in fiducia per quello che sta succedendo in campo e segnata per il lutto per il loro numero uno. Noi dobbiamo fare una gara impeccabile".
Dove vedere Fiorentina-Cagliari: diretta tv e streaming
La partita tra Fiorentina e Cagliari è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Paolo Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fabbian, Harrison, Fazzini, Kean, Braschi, Balbo.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Lupero, Obert; Adopo, Gaetano; Esposito, Mazzitelli, Luvumbo; Kiliçsoy. All. Fabio Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Idrissi, Dossena, Rodriguez, Ze Pedro, Zappa, Cavuoti, Sulemana, Prati, Borrelli, Pavoletti, Trepy.
Arbitro: Guida. Assistenti: Bindoni-Colarossi. Quarto Uomo: Bonacina. Var: Di Paolo. Avar: Di Bello.