Pagelle Inter-Pisa: Pio Esposito ruba la scena, Sommer senza alibi. Moreo protagonista con due gol  

Le pagelle dell'Inter

Sommer 4 Inter abbiamo (ormai) un problema. La frittata sullo 0-1 non ha giustificazioni; resta pure il dubbio sullo 0-2: poteva fare di più.

Bisseck 6.5 Ha libertà e la sfrutta, alla fine l'assist per il sesto gol.

De Vrij 6.5 Torna titolare in campionato (ultima volta il 4 ottobre contro la Cremonese) e fa il suo dovere con grande senso dell’anticipo.

Bastoni 7 Quando l’Inter comincia l’arrembaggio, è protagonista con l’assist per Pio.

Luis Henrique 5 Oltre alla solita timidezza, sembra dissociato dalla squadra e Chivu non gradisce. Dimarco (34’ pt) 8 Trasforma l’Inter. In cinque minuti ribalta il Pisa (è nell’azione del rigore e confeziona l’assist per il 2-2 di Lautaro), nella ripresa il colpo del ko e mette il piede anche negli ultimi due gol.

Sucic 6 Confermato dopo la bella prova contro l’Arsenal, alterna buone accelerazioni a momenti di pausa. Barella (16’ st) 6 Giochicchia.

Zielinski 6.5 Il nuovo intoccabile di Chivu, cerca pertugi nel muro del Pisa. Si guadagna e trasforma il rigore.

Mkhitaryan 6 Il passaggio poco consono a Sommer sullo 0-1 (però lo svizzero fa il resto), altri errori qua e là, ma anche il 6-2.

Carlos Augusto 6.5 Soldatino a sinistra e a destra, cerca pure il gol, senza precisione. Akanji (35’ st) ng.

Esposito 7.5 Per i difensori del Pisa è un Everest da scalare: quando si pianta, la palla è sua. In occasione del 3-2 sovrasta e travolge Canestrelli. Poi sponde e altre occasioni. Thuram (16’ st) 6.5 Cerca la porta e trova Scuffet, poi l’assist per Dimarco.

Lautaro 7.5 La carica come sempre arriva da lui. La rete del 2-2 di testa, l’azione che da il la al 3-2. Bonny (35’ st) 7 Avvia il 4-2 e segna in solitaria il quinto gol.

All. Chivu 7.5 Togliere subito Luis Henrique senza aspettare l’intervallo è stata una mossa coraggiosa (per la tempistica) e vincente.