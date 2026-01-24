Pagelle Inter-Pisa: Pio Esposito ruba la scena, Sommer senza alibi. Moreo protagonista con due gol  

Inter show e prove di fuga nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A. La formazione di Chivu ha travolto il Pisa 6-2 nell'incontro disputato a San Siro. Successo in rimonta per i milanesi, chiamati a rispondere alla doppietta iniziale dei toscani firmata da Moreo (11' e 23'). Zielinski accorcia le distanze su rigore (39'), poi Lautaro Martinez (41') completa la rimonta. Prima dell'intervallo cala il tris Pio Esposito (47'). Nel finale del secondo tempo padroni di casa a segno altre tre volte, con Dimarco (82'), Bonny (86') e Mkhitaryan (93').
Le pagelle dell'Inter
Sommer 4 Inter abbiamo (ormai) un problema. La frittata sullo 0-1 non ha giustificazioni; resta pure il dubbio sullo 0-2: poteva fare di più.
Bisseck 6.5 Ha libertà e la sfrutta, alla fine l'assist per il sesto gol.
De Vrij 6.5 Torna titolare in campionato (ultima volta il 4 ottobre contro la Cremonese) e fa il suo dovere con grande senso dell’anticipo.
Bastoni 7 Quando l’Inter comincia l’arrembaggio, è protagonista con l’assist per Pio.
Luis Henrique 5 Oltre alla solita timidezza, sembra dissociato dalla squadra e Chivu non gradisce. Dimarco (34’ pt) 8 Trasforma l’Inter. In cinque minuti ribalta il Pisa (è nell’azione del rigore e confeziona l’assist per il 2-2 di Lautaro), nella ripresa il colpo del ko e mette il piede anche negli ultimi due gol.
Sucic 6 Confermato dopo la bella prova contro l’Arsenal, alterna buone accelerazioni a momenti di pausa. Barella (16’ st) 6 Giochicchia.
Zielinski 6.5 Il nuovo intoccabile di Chivu, cerca pertugi nel muro del Pisa. Si guadagna e trasforma il rigore.
Mkhitaryan 6 Il passaggio poco consono a Sommer sullo 0-1 (però lo svizzero fa il resto), altri errori qua e là, ma anche il 6-2.
Carlos Augusto 6.5 Soldatino a sinistra e a destra, cerca pure il gol, senza precisione. Akanji (35’ st) ng.
Esposito 7.5 Per i difensori del Pisa è un Everest da scalare: quando si pianta, la palla è sua. In occasione del 3-2 sovrasta e travolge Canestrelli. Poi sponde e altre occasioni. Thuram (16’ st) 6.5 Cerca la porta e trova Scuffet, poi l’assist per Dimarco.
Lautaro 7.5 La carica come sempre arriva da lui. La rete del 2-2 di testa, l’azione che da il la al 3-2. Bonny (35’ st) 7 Avvia il 4-2 e segna in solitaria il quinto gol.
All. Chivu 7.5 Togliere subito Luis Henrique senza aspettare l’intervallo è stata una mossa coraggiosa (per la tempistica) e vincente.
Le pagelle del Pisa
Scuffet 6 Subisce la marea nerazzurra, anche se piazza diverse parate per rinviare la goleada.
Calabresi 5 Quando l’Inter inizia a carburare, diventa complicata. Evita un gol. Ammonito, salterà la gara col Sassuolo.
Canestrelli 4.5 Lì in mezzo sono dolori, soprattutto quando passa il treno Esposito (3-2).
Coppola 4.5 Battibecca con Pio e crolla con le accelerazioni di Thuram e Bonny.
Touré 4.5 Quando entra Dimarco, fra lui e Bastoni viene travolto.
Marin 5 Corsa, qualche spazzata in tribuna e falli. Akinsanmiro (1’ st) 5.5 Ex di turno, non può nulla.
Aebischer 5.5 Gara di rincorse con Sucic, senza risplendere. Lorran (25’ st) 5.5 Si mette sulla trequarti, ma non può incidere.
Angori 6 Ha un bel piede che sfrutta sui piazzati e finché c’è Luis Henrique controlla. Sul 2-2 si accorge di Lautaro, ma non fa in tempo ad arginarlo. Leris (25’ st) 5.5 Un tiretto e stop.
Moreo 7 Serata da ricordare, al di là del punteggio finale. Gol da favola da 35 metri, colpo di testa imperioso. Lui ci ha provato.
Tramoni 5 La "parata" con cui rimette in partita l’Inter azzera quanto di buono aveva fatto, angolo del 2-0 compreso. Piccinini (1’ st) 5 Annega sulle partenze nerazzurre.
Meister 6 Dopo lo 0-1 diventa un bel riferimento per il Pisa. Poi si fa male in un contrasto con De Vrij. Durosinmi (40’ pt) 5.5 Ha fisico e movenze interessanti, aiuterà il Pisa.
All. Gilardino 5 Squadra coraggiosa, però il crollo nel finale può preoccupare. Salterà per squalifica Pisa-Sassuolo.
Inter show e prove di fuga nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A. La formazione di Chivu ha travolto il Pisa 6-2 nell'incontro disputato a San Siro. Successo in rimonta per i milanesi, chiamati a rispondere alla doppietta iniziale dei toscani firmata da Moreo (11' e 23'). Zielinski accorcia le distanze su rigore (39'), poi Lautaro Martinez (41') completa la rimonta. Prima dell'intervallo cala il tris Pio Esposito (47'). Nel finale del secondo tempo padroni di casa a segno altre tre volte, con Dimarco (82'), Bonny (86') e Mkhitaryan (93').
Le pagelle dell'Inter
Sommer 4 Inter abbiamo (ormai) un problema. La frittata sullo 0-1 non ha giustificazioni; resta pure il dubbio sullo 0-2: poteva fare di più.
Bisseck 6.5 Ha libertà e la sfrutta, alla fine l'assist per il sesto gol.
De Vrij 6.5 Torna titolare in campionato (ultima volta il 4 ottobre contro la Cremonese) e fa il suo dovere con grande senso dell’anticipo.
Bastoni 7 Quando l’Inter comincia l’arrembaggio, è protagonista con l’assist per Pio.
Luis Henrique 5 Oltre alla solita timidezza, sembra dissociato dalla squadra e Chivu non gradisce. Dimarco (34’ pt) 8 Trasforma l’Inter. In cinque minuti ribalta il Pisa (è nell’azione del rigore e confeziona l’assist per il 2-2 di Lautaro), nella ripresa il colpo del ko e mette il piede anche negli ultimi due gol.
Sucic 6 Confermato dopo la bella prova contro l’Arsenal, alterna buone accelerazioni a momenti di pausa. Barella (16’ st) 6 Giochicchia.
Zielinski 6.5 Il nuovo intoccabile di Chivu, cerca pertugi nel muro del Pisa. Si guadagna e trasforma il rigore.
Mkhitaryan 6 Il passaggio poco consono a Sommer sullo 0-1 (però lo svizzero fa il resto), altri errori qua e là, ma anche il 6-2.
Carlos Augusto 6.5 Soldatino a sinistra e a destra, cerca pure il gol, senza precisione. Akanji (35’ st) ng.
Esposito 7.5 Per i difensori del Pisa è un Everest da scalare: quando si pianta, la palla è sua. In occasione del 3-2 sovrasta e travolge Canestrelli. Poi sponde e altre occasioni. Thuram (16’ st) 6.5 Cerca la porta e trova Scuffet, poi l’assist per Dimarco.
Lautaro 7.5 La carica come sempre arriva da lui. La rete del 2-2 di testa, l’azione che da il la al 3-2. Bonny (35’ st) 7 Avvia il 4-2 e segna in solitaria il quinto gol.
All. Chivu 7.5 Togliere subito Luis Henrique senza aspettare l’intervallo è stata una mossa coraggiosa (per la tempistica) e vincente.