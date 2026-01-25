Pagelle Como-Torino: Baturina e Douvikas rubano la scena, Coco un disastro. Fabregas vola!

Era stata una disfatta all'andata, è finita anche peggio al ritorno. Il Torino esce con le ossa rotte dal Sinigaglia, dove il confronto con la formazione di Fabregas è stato impietoso oltre ogni aspettativa. Già all'Olimpico il Como aveva travolto i granata con una manita stordente. Al Sinigaglia, i lariani devono avere tenuto a mente tutti i punti deboli degli uomini di Baroni, che da quel 24 novembre sono evidentemente rimasti fermi al palo. La prossima giornata, il Toro riceverà il Lecce mentre il Como ospiterà l'Atalanta. Prima però, Nico Paz e compagni contenderanno alla Fiorentina gli ottavi di Coppa Italia (27/01).
Pagelle Torino
Paleari 4.5 - Nonostante i sei gol subiti, è uno dei meno colpevoli nel disastro di Como. Certo più di una responsabilità ce l’ha pure lui, ma la difesa non l’ha aiutato.
Tameze 4 - Comincia la partita con il passaggio errato che dà il via all’azione dell’1-0, la chiude vedendo gli avversari infilarsi da ogni parte senza riuscire a mettere una pezza. Obrador 4.5 - Debutta in granata facendosi saltare come un birillo da Kuhn sul 5-0.
Ismajli 4.5 - Lascia a Baturina la massima libertà in occasione del 2-0, poi esce per infortunio. Maripan 4 - Concede il rigore che di fatto chiude la partita, poi alza bandiera bianca come tutti suoi compagni.
Coco 3 - Disastroso, anche più rispetto ai suoi compagni. Douvikas se lo sarà sognato anche di notte: non riesce minimamente ad arginarlo, neppure quando prova a metterla sul piano fisico.
Pedersen 4 - Qualche timida folata offensiva e tanti buchi in fase difensiva.
Vlasic 4 - Di fatto non si vede. Non riesce mai ad accendere la luce nel gioco granata o a creare anche solo la minima insidia alla difesa avversaria.
Ilkhan 4 - Non riesce mai a mettere un tampone e ad arginare i centrocampisti del Como, che lo sovrastano sul piano della qualità e della quantità. Anjorin 4 - Molle in mezzo al campo.
Casadei 4.5 - Nel primo tempo è uno dei pochi granata a dare qualche segnale, a provare quantomeno a impensierire gli avversari con i suoi inserimenti centrali. Peccato che anche lui sparisca dal campo nella ripresa.
Lazaro 4 - Non si riesce a tenere il conto degli errori commessi tra palloni persi e regalati agli avversari con passaggi errati. Si fa poi saltare con estrema facilità ogni volta in cui è puntato.
Ngonge 4 - Baroni continua a dargli fiducia e lui continua a deludere. Ennesima prestazione gravemente insufficiente del belga. Zapata 4.5 - Prova a lottare su qualche pallone, poi si arrende.
Adams 4 - Un fantasma per lunghi tratti, lo si vede nella ripresa quando scocca l’unico tiro granata verso la porta difesa da Butez. Poi torna a sparire.
Baroni 3 - Il suo Torino è da galleria degli orrori: schierato male in campo, senza grinta e voglia, disunito, incapace di costruire un’azione davvero pericolosa e in vena di regali in serie in fase difensiva. Peggio di così (si spera) non può fare.
Pagelle Como
Butez 6 - Se non fosse per l’elementare parata su Adams, sarebbe stato spettatore della partita.
Vojvoda 6.5 - Affonda con costanza sulla fascia destra e fa partire anche più di un cross insidioso per i compagni.
Ramon 7 - Giganteggia contro Ngonge. Non che il belga faccia chissà cosa per creargli dei problemi.
Kempf 7 - Alza il muro davanti alla propria area di rigore.
Valle 6.5 - Non ha alcun problema a contenere le folate offensive degli avversari sulla sua fascia. Propositivo anche in fase offensiva.
Perrone 7 - Fa girare velocemente e con precisione il pallone. Sergi Roberto 6.5 - Fa valere la sua esperienza.
Da Cunha 7.5 - Glaciale dal dischetto nel spedire il pallone sotto l’incrocio, ma bravo anche a lanciare Douvikas nell’azione dell’1-0. Dà qualità al centrocampo.
Rodriguez 6.5 - Buona prova a destra, ma gli manca il gol. Eppure una grande occasione per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori ce l’ha, ma nel primo tempo la sciupa malamente. Kuhn 7 - Il suo gol è un’autentica perla.
Nico Paz 7 - Il fatto che non ci sia il suo nome sul tabellino dei marcatori di una partita terminata 6-0 quasi sorprende. Non sorprendono invece le sue tante giocate di qualità. Smolcic 6 - Entra bene.
Baturina 8 - Con quello segnato al Torino sono ora 3 i gol messi a segno nelle ultime quattro partite. E aveva segnato ai granata già all’andata. Nel primo tempo ha anche l’occasione per incrementare il proprio bottino, ma anziché calciare cerca l’assist per Rodriguez. Caqueret 7 - Chiude set e game con una grande conclusione dal limite.
Douvikas 8 - Due gol fatti e un rigore procurato. Non poteva fare di meglio l’attaccante greco, che stravince il duello con Coco e trascina il Como al successo. È il migliore in campo. Moreno 6 - Partecipa attivamente alla goleada.
Fabregas 8 - Giochista o risultatista? Entrambi. Stravince sotto ogni aspetto la sfida con Baroni. Il suo Como dà spettacolo e asfalta il Torino con un netto 6-0.
Arbitro Feliciani 6 - Aiutato dal Var sull’episodio del rigore.
