Pagelle Como-Torino: Baturina e Douvikas rubano la scena, Coco un disastro. Fabregas vola!

Butez 6 - Se non fosse per l’elementare parata su Adams, sarebbe stato spettatore della partita.

Vojvoda 6.5 - Affonda con costanza sulla fascia destra e fa partire anche più di un cross insidioso per i compagni.

Ramon 7 - Giganteggia contro Ngonge. Non che il belga faccia chissà cosa per creargli dei problemi.

Kempf 7 - Alza il muro davanti alla propria area di rigore.

Valle 6.5 - Non ha alcun problema a contenere le folate offensive degli avversari sulla sua fascia. Propositivo anche in fase offensiva.

Perrone 7 - Fa girare velocemente e con precisione il pallone. Sergi Roberto 6.5 - Fa valere la sua esperienza.

Da Cunha 7.5 - Glaciale dal dischetto nel spedire il pallone sotto l’incrocio, ma bravo anche a lanciare Douvikas nell’azione dell’1-0. Dà qualità al centrocampo.

Rodriguez 6.5 - Buona prova a destra, ma gli manca il gol. Eppure una grande occasione per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori ce l’ha, ma nel primo tempo la sciupa malamente. Kuhn 7 - Il suo gol è un’autentica perla.

Nico Paz 7 - Il fatto che non ci sia il suo nome sul tabellino dei marcatori di una partita terminata 6-0 quasi sorprende. Non sorprendono invece le sue tante giocate di qualità. Smolcic 6 - Entra bene.

Baturina 8 - Con quello segnato al Torino sono ora 3 i gol messi a segno nelle ultime quattro partite. E aveva segnato ai granata già all’andata. Nel primo tempo ha anche l’occasione per incrementare il proprio bottino, ma anziché calciare cerca l’assist per Rodriguez. Caqueret 7 - Chiude set e game con una grande conclusione dal limite.

Douvikas 8 - Due gol fatti e un rigore procurato. Non poteva fare di meglio l’attaccante greco, che stravince il duello con Coco e trascina il Como al successo. È il migliore in campo. Moreno 6 - Partecipa attivamente alla goleada.

Fabregas 8 - Giochista o risultatista? Entrambi. Stravince sotto ogni aspetto la sfida con Baroni. Il suo Como dà spettacolo e asfalta il Torino con un netto 6-0.

Arbitro Feliciani 6 - Aiutato dal Var sull’episodio del rigore.