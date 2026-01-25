Pagelle Fiorentina-Cagliari: Palestra un alieno, incubo Comuzzo. Pisacane supera Vanoli

La Fiorentina cade per l'11ª volta in campionato. Questa volta però, nel giorno più buio. Quello dell'addio del Franchi a Rocco Commisso, già salutato dal pubblico del Dall'Ara dove la Viola sembrava avere ricavato dal dolore per la scomparsa del proprio presidente il coraggio di risalire dal baratro di un'annata maledetta dentro e fuori dal campo. E invece, la formazione di Paolo Vanoli si arrende ancora una volta tra le mura di casa, cedendo i 3 punti salvezza al Cagliari di Fabio Pisacane. A Firenze termina 2-1 per gli ospiti. La prossima giornata, la Fiorentina scenderà in campo al Maradona: prima però, l'ottavo di Coppa Italia contro il Como al Franchi. L'agenda dei sardi prevede invece le sfide contro Verona alla Unipol Domus e Roma all'Olimpico.