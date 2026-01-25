Pagelle Fiorentina-Cagliari: Palestra un alieno, incubo Comuzzo. Pisacane supera Vanoli

La Fiorentina cade per l'11ª volta in campionato. Questa volta però, nel giorno più buio. Quello dell'addio del Franchi a Rocco Commisso, già salutato dal pubblico del Dall'Ara dove la Viola sembrava avere ricavato dal dolore per la scomparsa del proprio presidente il coraggio di risalire dal baratro di un'annata maledetta dentro e fuori dal campo. E invece, la formazione di Paolo Vanoli si arrende ancora una volta tra le mura di casa, cedendo i 3 punti salvezza al Cagliari di Fabio Pisacane. A Firenze termina 2-1 per gli ospiti. La prossima giornata, la Fiorentina scenderà in campo al Maradona: prima però, l'ottavo di Coppa Italia contro il Como al Franchi. L'agenda dei sardi prevede invece le sfide contro Verona alla Unipol Domus e Roma all'Olimpico.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6 - Sul primo gol è tratto in inganno da Comuzzo, sul secondo può poco ma nel finale ci mette la mano.
Dodo 6 - Parte bene ingaggiando un duello con Mazzitelli al quale scappa spesso, fa l'assist per Brescianini.
Comuzzo 4.5 - Marcatura sbagliata su Kiliçsoy al quale sporca anche il gol, male anche sul raddoppio, serataccia.
Pongracic 5 - Sventa subito un pericolo in avvio su Palestra ma poi si fa beffare.
Gosens 5 - Dorme sull'assist di Palestra e lo soffre tutto il tempo. Harrison 6 - Vanoli lo mette terzino su Palestra poi lo sposta a sinistra.
Fagioli 5 - Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e per questo anche il resto della squadra gioca male.
Solomon 5.5 - Prima da titolare, meno utile di Parisi ma nella ripresa cresce. Fortini ng.
Mandragora 5.5 - Mira non precisa ma prova a manovrare l'azione senza tanto successo. Fabbian 5 - Alla prima occasione perde un pallone poi letale.
Ndour 5.5 - Non fa sentre troppo la presenza, salva però un gol su Kiliçsoy. Brescianini 6.5 - Entra bene e prova a trascinare la squadra con il gol e il possible pari.
Gudmundsson 6 - Ha almeno tre palle gol ma non concretizza non solo per suoi demeriti, colpito duro.
Piccoli 5 - L'ex più atteso al posto di Kean, ma è poco servito e ben marcato, al 39' sfiora la traversa.
Vanoli 5 - Senza Parisi fa una squadra sbilanciata, che non gira come al solito. Annullati tutti i passi avanti visti finora anche se con i cambi migliora.
Pagelle Cagliari
Caprile 6 - Ci mette la mano al 34' su Gudmundsson e poco può sul gol.
Zé Pedro 5 - Gudmundsson gli scappa spesso e nel finale è graziato dall'arbitro, si fa bruciare da Brescianini sul gol.
Mina 7 - Fa valere fisico e con qualche colpo proibito alza il solito muro ed evita il gol del pari viola.
Luperto 6.5 - La coppia centrale funziona nonostante qualche rischio in più corso nel finale.
Obert 6 - Sulla corsia sinistra Solomon e Dodo poche volte arrivano dalle sue parti e spesso è libero di salire, fa fare l'assist a Dodo. Idrissi ng.
Palestra 8 - Al 6' fa tremare la Fiorentina, poi fa assist (4') e gol (1'): sembra di un altro pianeta ed è una spina nel fianco. Zappa ng.
Adopo 7 - Recupera diversi palloni e fa ripartire il Cagliari, buona padronanza in mezzo al campo.
Gaetano 6 - Approfitta della non buona verve di Fagioli e guida il centrocampo con sicurezza, cala troppo nella ripresa.
Mazzitelli 6 - Va sull'esterno ad arginare Solomon e soprattutto Dodo. Procura un buon pallone a Kiliçsoy. Prati ng.
Esposito 6.5 - Parte dalla fascia sinistra dove aiuta a contenere gli avversari al centro per dare imprevedibilità, entra nell'azione del raddoppio. Sulemana 6 - Rispetto al compagno aiuta meno.
Kiliçsoy 7 - Concreto: al 31' segna al primo pallone e in un'altra occasione ci va vicino. Borrelli 6 - Non entra bene ma va vicino all'1-3.
Pisacane 7.5 - Conferma lo stesso undici vincente contro la Juve che gli dà ragione anche in questa partita. Seconda vittoria pesante.
Arbitro Guida 5.5 - Poco lucido in alcune occasioni su cui fa correre troppo.
