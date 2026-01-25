Impresa Genoa, da 0-2 a 3-2: De Rossi ribalta Italiano! Atalanta scatenata, poker al Parma

L’Atalanta si mette alle spalle il ko in Champions League contro l’Athletic Bilbao (2-3) e liquida la pratica Parma con un netto 4-0. Alla New Balance Arena la Dea mette la sfida sui propri binari già nella prima frazione di gioco sbloccandola dopo un quarto d’ora grazie al calcio di rigore di Gianluca Scamacca e raddoppiando dopo appena nove minuti con Marten De Roon. Nel secondo tempo gli orobici trovano addirittura il tris con Jack Raspadori, arrivato a gennaio dall’Atletico Madrid e alla prima rete con la sua nuova squadra, e il poker con Krstovic al 92’. Dopo la delicata sfida europea in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, nel prossimo turno di campionato i bergamaschi affronteranno in trasferta il Como di Cesc Fabregas domenica 1° febbraio alle 15 mentre i ducali, che interrompono una striscia di tre risultati utili consecutivi, lo stesso giorno ma alle 20.45 ospiteranno al Tardini la Juve.