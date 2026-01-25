Impresa Genoa, da 0-2 a 3-2: De Rossi ribalta Italiano! Atalanta scatenata, poker al Parma

L’Atalanta si mette alle spalle il ko in Champions League contro l’Athletic Bilbao (2-3) e liquida la pratica Parma con un netto 4-0. Alla New Balance Arena la Dea mette la sfida sui propri binari già nella prima frazione di gioco sbloccandola dopo un quarto d’ora grazie al calcio di rigore di Gianluca Scamacca e raddoppiando dopo appena nove minuti con Marten De Roon. Nel secondo tempo gli orobici trovano addirittura il tris con Jack Raspadori, arrivato a gennaio dall’Atletico Madrid e alla prima rete con la sua nuova squadra, e il poker con Krstovic al 92’. Dopo la delicata sfida europea in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, nel prossimo turno di campionato i bergamaschi affronteranno in trasferta il Como di Cesc Fabregas domenica 1° febbraio alle 15 mentre i ducali, che interrompono una striscia di tre risultati utili consecutivi, lo stesso giorno ma alle 20.45 ospiteranno al Tardini la Juve.
Incredibile rimonta Genoa: Bologna ko da 0-2 a 3-2
Continua, invece, il momento no del Bologna: una sola vittoria nelle ultime dieci gare di campionato (3-2 al Verona al Bentegodi nel recupero della 16ª giornata). Clamoroso al Ferraris contro il Genoa: gli emiliani chiudono avanti il primo tempo con il sigillo di Feguson trovando il bis a inizio ripresa grazie all’autorete di Otoa. A cambiare il corso del match, però, è l’espulsione diretta per Skorupski al 57’. Dopo appena cinque giri di lancette Malinovskyi accorcia le distanze con un bolide su punizione dalla distanza mentre al 78’ Ekuban, entrato quattro minuti prima per Vitinha, firma il pari. In pieno recupero, poi, il Grifone completa il sorpasso con un sinistro pennellato di Junior Messias che finisce la propria corsa all’incrocio dei pali regalando tre punti fondamentali in ottica salvezza ai rossoblù di Daniele De Rossi che mettono in fila il quinto risultato utile salendo a quota 23 in classifica. Dopo il match di giovedì nell’ultimo turno della fase campionato di Europa League in casa del Maccabi Tel Aviv, in Serie A la formazione di Vincenzo Italiano ospiterà martedì 3 febbraio alle 20.45 il Milan al Dall’Ara mentre il Genoa affronterà la Lazio all’Olimpico venerdì 30 gennaio alle 20.45.