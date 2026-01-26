Tris Udinese, agganciata la Lazio. Verona sempre più ultima

Il Verona crolla al Bentegodi. La formazione di Paolo Zanetti esce sconfitta dalla sfida contro l'Udinese valida per la 22ª giornata di campionato: 3-1 il finale. Un risultato che ha visto gli uomini di Kosta Runjaic sbloccare le marcature con Arthur Atta al 23', salvo subire la rete del pareggio 3 minuti dopo con Gift Orban. Nella ripresa, l'Hellas sbanda e i friulani raddoppiano al 58' con Alessandro Zanoli e chiudono i conti con Keinan Davis al 67'. La classifica vede dunque gli Scaligeri mancare l'aggancio alla Fiorentina e restare con 14 punti che valgono il penultimo posto. L'Udinese riprende invece quota e si accomodano al 10º posto con 29 punti a pari merito con la Lazio, che sabato 24 non è andata oltre lo 0-0 in trasferta a Lecce. La prossima giornata, il Verona scenderà in campo a Cagliari all'appuntamento di sabato 31, mentre i friulani ospiteranno la Roma lunedì 2 febbraio.
Verona-Udinese: il racconto della partita
È l'Udinese a guadagnare la prima occasione da gol con Davis, che al 10' minuto chiama in causa Perilli, a sua volta autore di un grandissimo intervento a negare il vantaggio ospite: la posizione di Bertola era tuttavia in fuorigioco. Poi, è Karlstrom a provarci da fuori con un destro che termina di poco a lato. A sbloccare le marcature, ci pensa allora Atta con una grande invenzione al 23'. Il francese sfonda in area dalla sinistra, supera l'uomo e con un destro a giro firma l'1-0: decisiva la deviazione di Slotsager. Trascorrono 2 minuti e Orban pareggia i conti finalizzando la bella costruzione di Sarr che serve dalla destra la rete dell'1-1. Nella ripresa, i friulani tornano in vantaggio al 58' grazie alla ribattuta vincente di Zanoli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 67', la formazione di Runjaic ipoteca i 3 punti con il sinistro di Davis su assist di Atta. Al 74', Orban si rende nuovamente pericolo con una girata al volo deviata da Bertola. L'Udinese torna a fare la voce grossa con l'avanzata inarrestabile di Davis, che indisturbato entra in area e batte a rete, senza però inquadrare lo specchio. Al triplice fischio, esultano gli ospiti.