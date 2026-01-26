Tris Udinese, agganciata la Lazio. Verona sempre più ultima

Il Verona crolla al Bentegodi. La formazione di Paolo Zanetti esce sconfitta dalla sfida contro l'Udinese valida per la 22ª giornata di campionato: 3-1 il finale. Un risultato che ha visto gli uomini di Kosta Runjaic sbloccare le marcature con Arthur Atta al 23', salvo subire la rete del pareggio 3 minuti dopo con Gift Orban. Nella ripresa, l'Hellas sbanda e i friulani raddoppiano al 58' con Alessandro Zanoli e chiudono i conti con Keinan Davis al 67'. La classifica vede dunque gli Scaligeri mancare l'aggancio alla Fiorentina e restare con 14 punti che valgono il penultimo posto. L'Udinese riprende invece quota e si accomodano al 10º posto con 29 punti a pari merito con la Lazio, che sabato 24 non è andata oltre lo 0-0 in trasferta a Lecce. La prossima giornata, il Verona scenderà in campo a Cagliari all'appuntamento di sabato 31, mentre i friulani ospiteranno la Roma lunedì 2 febbraio.