Tris Udinese, agganciata la Lazio. Verona sempre più ultima

I friulani si aggiudicano la 22ª giornata di campionato e raggiungono i biancocelesti in classifica. Scaligeri a picco
3 min
VeronaSerie AUdinese
Tris Udinese, agganciata la Lazio. Verona sempre più ultima © Getty Images

Il Verona crolla al Bentegodi. La formazione di Paolo Zanetti esce sconfitta dalla sfida contro l'Udinese valida per la 22ª giornata di campionato: 3-1 il finale. Un risultato che ha visto gli uomini di Kosta Runjaic sbloccare le marcature con Arthur Atta al 23', salvo subire la rete del pareggio 3 minuti dopo con Gift Orban. Nella ripresa, l'Hellas sbanda e i friulani raddoppiano al 58' con Alessandro Zanoli e chiudono i conti con Keinan Davis al 67'. La classifica vede dunque gli Scaligeri mancare l'aggancio alla Fiorentina e restare con 14 punti che valgono il penultimo posto. L'Udinese riprende invece quota e si accomodano al 10º posto con 29 punti a pari merito con la Lazio, che sabato 24 non è andata oltre lo 0-0 in trasferta a Lecce. La prossima giornata, il Verona scenderà in campo a Cagliari all'appuntamento di sabato 31, mentre i friulani ospiteranno la Roma lunedì 2 febbraio.

Verona-Udinese: il racconto della partita

È l'Udinese a guadagnare la prima occasione da gol con Davis, che al 10' minuto chiama in causa Perilli, a sua volta autore di un grandissimo intervento a negare il vantaggio ospite: la posizione di Bertola era tuttavia in fuorigioco. Poi, è Karlstrom a provarci da fuori con un destro che termina di poco a lato. A sbloccare le marcature, ci pensa allora Atta con una grande invenzione al 23'. Il francese sfonda in area dalla sinistra, supera l'uomo e con un destro a giro firma l'1-0: decisiva la deviazione di Slotsager. Trascorrono 2 minuti e Orban pareggia i conti finalizzando la bella costruzione di Sarr che serve dalla destra la rete dell'1-1. Nella ripresa, i friulani tornano in vantaggio al 58' grazie alla ribattuta vincente di Zanoli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 67', la formazione di Runjaic ipoteca i 3 punti con il sinistro di Davis su assist di Atta. Al 74', Orban si rende nuovamente pericolo con una girata al volo deviata da Bertola. L'Udinese torna a fare la voce grossa con l'avanzata inarrestabile di Davis, che indisturbato entra in area e batte a rete, senza però inquadrare lo specchio. Al triplice fischio, esultano gli ospiti.

