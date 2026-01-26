Zanetti-Verona, è rottura: "Squadra debole, venduti due titolari". Runjaic: "Europa? Ok così..."

"Siamo delusi. Volevamo vincere. Abbiamo perso meritatamente. C’è stato un mismatch fisico e importante su tutte le zone del campo. Abbiamo retto facendo buone cose. Poi alla lunga siamo andati in difficoltà" . Queste le parole di Paolo Zanetti , intervenuto al termine della gara interna contro l'Udinese che ha visto il Verona arrendersi alle reti di Arthur Atta (23'), Alessandro Zanoli (58') e Keinan Davis (67'): 3-1 il finale al Bentegodi. A segno per i padroni di casa, Gift Orban (26'). Un risultato valido per la 22ª giornata di campionato e che congela la classifica degli Scaligeri a quota 14 punti con un ritardo di 4 lunghezze dal Lecce, che nella gara interna di sabato 24 ha a sua volta pareggiato con la Lazio. La prossima giornata, l'Hellas scenderà in campo a Cagliari all'appuntamento di sabato 31. A seguire, il ritorno a Verona per lo scontro diretto con il Pisa di venerdì 6 febbraio. Così il tecnico del Verona: "L’Udinese ha grande fisicità e qualità. Siamo in difficoltà ed è fuori discussone - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Se mi sento lasciato solo? Ho la squadra al mio fianco. Il mercato ci ha portato via due titolari ( tra cui Giovane al Napoli , ndr) ma anche troppi infortuni.

Zanetti: "Nessun confronto con la società"

"Abbiamo provato a fare una partita importante ma siamo andati in difficoltà. Dovevamo fare di più ma l'Udinese è stata superiore. Un confronto con la società? Non c’è stato nessun confronto. La mia dignità me la porto a casa dando tutto quello che ho in mezzo a mille difficoltà: perché questa la realtà. Cerco di fare al massimo il mio mesitere. Dall’atra parte ci sono situazioni che vanno accettate perché non dipendono da me. Siamo arrivati indeboliti. È un dato di fatto. Non voglio prendermi alibi ma solo lavorare al massimo. Se sarò protetto dalla società come in passato? Non lo so. È importante però che la squadra sia al mio fianco. In campo ci andiamo noi. Dall’altra parte si potrebbero fare delle cose ma ci sono delle difficoltà che si vedono poi sul campo. I nostri tifosi meriterebbero molto di più di quello che stiamo facendo vedere".

Runjaic: "Europa? Contento così"

Così invece Kosta Runjaic, la cui agenda prevede il ritorno al Bluenergy Stadium dove lunedì 2 riceverà la Roma. A seguire, la trasferta a Lecce di domenica 8: "Sono molto contento. Penso che la squadra abbia giocato molto bene - ha dichiarato ai microfoni Sky - abbiamo fatto tre bei gol, anche se c'è da dire che abbiamo concesso un gol troppo facile. L'Europa? Secondo me questa posizione di classifica va bene. Dovessimo arrivare a centro classifica sarei contento". Il successo dei friulani vale il 10º posto in classifica con 29 punti a pari merito con la Lazio.