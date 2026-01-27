Tuttosport.com
Serie A, presentato il nuovo pallone Puma Orbita: tutti i dettagli

Svelata la sfera che accompagnerà l'ultima e decisiva parte di campionato, Coppa Italia e Primavera 1
Pallone Serie A
Serie A, presentato il nuovo pallone Puma Orbita: tutti i dettagli

Puma e Lega Calcio Serie A svelano oggi il nuovo Puma Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l'ultima e decisiva parte della stagione del campionato, ma anche della Coppa Italia e delle competizioni Primavera 1. Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. Oltre a una forte identità estetica, il nuovo Puma Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d'eccellenza sul campo. Ogni dettaglio è studiato per assicurare precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale, migliorando l'esperienza di gioco per i calciatori e offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente.

Puma Orbita: schiuma POE, superficie in PU 3D e valvola PAL

Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance. Il Puma Orbita Serie A FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia che consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l'assorbimento d'acqua. L'aggiunta di una schiuma POE aumenta la sensibilità al tocco, offrendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende il pallone più resistente all'abrasione e all'usura, incrementandone la durata nel tempo. Completano la struttura una vescica in gomma e la valvola PAL (Puma Air Lock), che assicurano un'eccellente ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimale.

Tutte le news di Serie A

