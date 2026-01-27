Serie A, presentato il nuovo pallone Puma Orbita: tutti i dettagli

Puma e Lega Calcio Serie A svelano oggi il nuovo Puma Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l'ultima e decisiva parte della stagione del campionato, ma anche della Coppa Italia e delle competizioni Primavera 1. Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. Oltre a una forte identità estetica, il nuovo Puma Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d'eccellenza sul campo. Ogni dettaglio è studiato per assicurare precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale, migliorando l'esperienza di gioco per i calciatori e offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente.