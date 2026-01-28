Napoli e Lazio, pugno duro Piantedosi: trasferte vietate per tutto il campionato!

Il divieto non si applicherà al derby Roma-Lazio

Il pugno duro del Viminale contro gli ultrà violenti prosegue. Dopo i supporter di Roma e Fiorentina, stavolta a farne le spese sono i tifosi di Lazio e Napoli. Gli episodi violenti si erano verificati nella mattinata di domenica nel tratto fra Ceprano e Frosinone, quando gli ultrà biancocelesti - di ritorno dalla trasferta a Lecce - erano entrati in contatto con quelli del Napoli, diretti a Torino per la partita contro la Juventus. A fronteggiarsi sono state decine di soggetti con il volto coperto e armati di bastoni, che hanno provocato il blocco dell'autostrada per alcuni minuti. All'arrivo delle pattuglie della polizia stradale gli ultrà erano già risaliti nelle auto e nei minivan dileguandosi. Ma poco dopo ottanta laziali erano stati intercettati e identificati dagli agenti alle porte di Roma: alla vista delle forze dell'ordine avevano gettato lungo il ciglio della strada bastoni e coltelli da cucina, poi sequestrati. Ed oltre 300 tifosi napoletani erano stati in serata identificati al loro arrivo a Torino. Lo stesso provvedimento era stato preso la settimana scorsa dal Viminale nei confronti dei supporter viola e giallorossi, a seguito degli scontri - sempre sulla A1 - tra gli ultrà delle due squadre, che avevano di fatto bloccato il tratto autostradale all'altezza di Bologna, per affrontarsi con mazze e spranghe. Le misure del ministero arrivano in una fase in cui sono tornati ad essere frequenti gli scontri fra tifosi.