Napoli e Lazio, pugno duro Piantedosi: trasferte vietate per tutto il campionato!

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. Il divieto di trasferta fino alla fine della stagione, disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per i tifosi del Napoli e della Lazio dopo gli scontri tra ultras delle due tifoserie in A1, a quanto si apprende non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare ma al momento in programma per il prossimo 17 maggio, in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie. I biancocelesti saranno quindi senza sostegno della loro tifoseria anche nella trasferta sul campo della Juventus in programma l'8 febbraio.
Il divieto non si applicherà al derby Roma-Lazio
Il pugno duro del Viminale contro gli ultrà violenti prosegue. Dopo i supporter di Roma e Fiorentina, stavolta a farne le spese sono i tifosi di Lazio e Napoli. Gli episodi violenti si erano verificati nella mattinata di domenica nel tratto fra Ceprano e Frosinone, quando gli ultrà biancocelesti - di ritorno dalla trasferta a Lecce - erano entrati in contatto con quelli del Napoli, diretti a Torino per la partita contro la Juventus. A fronteggiarsi sono state decine di soggetti con il volto coperto e armati di bastoni, che hanno provocato il blocco dell'autostrada per alcuni minuti. All'arrivo delle pattuglie della polizia stradale gli ultrà erano già risaliti nelle auto e nei minivan dileguandosi. Ma poco dopo ottanta laziali erano stati intercettati e identificati dagli agenti alle porte di Roma: alla vista delle forze dell'ordine avevano gettato lungo il ciglio della strada bastoni e coltelli da cucina, poi sequestrati. Ed oltre 300 tifosi napoletani erano stati in serata identificati al loro arrivo a Torino. Lo stesso provvedimento era stato preso la settimana scorsa dal Viminale nei confronti dei supporter viola e giallorossi, a seguito degli scontri - sempre sulla A1 - tra gli ultrà delle due squadre, che avevano di fatto bloccato il tratto autostradale all'altezza di Bologna, per affrontarsi con mazze e spranghe. Le misure del ministero arrivano in una fase in cui sono tornati ad essere frequenti gli scontri fra tifosi.