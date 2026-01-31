Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tre punti e un sorriso che non si vede da tempo. Questa la posta in palio al Maradona, dove il Napoli ospita la Fiorentina all'incontro valido per la 23ª giornata di campionato: all'andata a Firenze finì 3-1 per gli ospiti. I campioni d'Italia tornano in campo dopo l'eliminazione dalla fase a girone unico di Champions League e prima ancora dal tris subito allo Stadium dall'ex Spalletti. Due sconfitte precedute che hanno stravolto i connotati a una stagione proiettata anzitutto verso la difesa del titolo e ora ridimensionata alla corsa per le prime quattro. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola, che dopo avere perso in casa con il Cagliari il giorno dell'addio a Commisso, ha lasciato ancora una volta il Franchi a mani vuote cedendo al Como gli ottavi di Coppa Italia. In classifica l'allarme è scattato da subito, ma la formazione di Vanoli continua a girare a vuoto rimanendo impantanata in piena zona retrocessione. Il calendario vede poi gli azzurri di Conte affrontare in trasferta il Genoa - che venerdì 30 è uscito sconfitto dalla gara esterna con la Lazio - mentre la Fiorentina riceverà il Torino: entrambi gli appuntamenti in programma il 7 febbraio.
Napoli-Fiorentina: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Conte e Vanoli è in programma sabato 31 gennaio alle ore 18 presso il Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche sul canale Sky Zona Dazn (214).
Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Bovo, Diouf, Frattesi, Bonny, Esposito.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Ranieri, Balbo, Fabbian, Ndour, Solomon, Harrison, Fazzini, Piccoli.
Arbitro: La Penna (Roma); Assistenti: Lo Cicero-Bianchini; Quarto ufficiale: Marcenaro; Var: Nasca; Ass. Var: Aureliano.
