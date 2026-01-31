Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tre punti e un sorriso che non si vede da tempo. Questa la posta in palio al Maradona, dove il Napoli ospita la Fiorentina all'incontro valido per la 23ª giornata di campionato: all'andata a Firenze finì 3-1 per gli ospiti. I campioni d'Italia tornano in campo dopo l'eliminazione dalla fase a girone unico di Champions League e prima ancora dal tris subito allo Stadium dall'ex Spalletti. Due sconfitte precedute che hanno stravolto i connotati a una stagione proiettata anzitutto verso la difesa del titolo e ora ridimensionata alla corsa per le prime quattro. Dall'altra parte del campo c'è ora la Viola, che dopo avere perso in casa con il Cagliari il giorno dell'addio a Commisso, ha lasciato ancora una volta il Franchi a mani vuote cedendo al Como gli ottavi di Coppa Italia. In classifica l'allarme è scattato da subito, ma la formazione di Vanoli continua a girare a vuoto rimanendo impantanata in piena zona retrocessione. Il calendario vede poi gli azzurri di Conte affrontare in trasferta il Genoa - che venerdì 30 è uscito sconfitto dalla gara esterna con la Lazio - mentre la Fiorentina riceverà il Torino: entrambi gli appuntamenti in programma il 7 febbraio.