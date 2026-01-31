Berardi trascina il Sassuolo alla vittoria a Pisa: Gilardino sempre più giù in classifica

L'uragano Berardi si abbatte sul Pisa

Un super Berardi trascina il Sassuolo alla vittoria per 3-1 in casa del Pisa, nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A. Tre punti pesanti quelli guadagnati dai neroverdi di Fabio Grosso, che agganciano momentaneamente l'Udinese al decimo posto con 29 punti. Si fa sempre più complicata la situazione del Pisa, invece, ultimo in classifica con 14 punti insieme al Verona. Buon avvio del Pisa, i toscani trovano anche la rete con Bozhinov ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Con il passare dei minuti cresce il Sassuolo e sale in cattedra il rientrante Berardi. L'attaccante sblocca il risultato al 25' con un gran gol di destro in diagonale dopo aver dribblato due avversari. Sul finale di tempo lo stesso Berardi provoca l'autorete di Caracciolo con un diagonale da dentro l'area di rigore. Nella ripresa il Pisa si riversa in avanti con coraggio e al 51' accorcia le distanze con un destro dal limite di Aebischer. Poco dopo i toscani sfiorano addirittura il pareggio con Leris, ma Idzes salva sulla linea in spaccata. Al 58' però è ancora il Sassuolo a trovare la rete con un destro da centro are di Koné, su assist del solito Berardi. Nel finale il Sassuolo controlla il tentativo di reazione pisana e porta a casa i tre punti.