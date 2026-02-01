Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I granata di Baroni ospitano in casa i salentini di Di Franceso nel match valido per la 23ª giornata di Serie A
2 min
Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Marco Canoniero

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino dove i granata alle ore 12:30 affronteranno il Lecce nella sfida valida per la 23ª giornata di Serie A. Periodo disastroso per il Torino che in campionato viene da quattro sconfitte consecutive, l'ultima pesantissima in casa del Como col punteggio di 6-0. Quello che preoccupa maggiormente è che si è bloccato l'attacco: l'ultimo gol risale al 7 gennaio nella sconfitta interna contro l'Udinese. In classifica la formazione allenata da Marco Baroni occupa attualmente la 15esima posizione a quota 23 punti. Anche il Lecce non se la passa bene: solo un punto nelle ultime cinque gare (0-0 in casa contro la Lazio) e quart'ultima posizione in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

SEGUI TORINO-LECCE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Torino-Lecce: diretta tv e streaming

Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12:30 all'Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Njie, Adams. Allenatore: Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Dembele, Prati, Anjorin, Perciun, Zapata, Kulenovic, Gabellini, Simeone. Indisponibili: Aboukhlal, Gineitis, Ilic, Ismajli, Masina, Sava. Squalificati: /.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Kouassi Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Kaba, Ngom, Maleh, Sala, Marchwinski, N'Dri, Morente, Sottil, Cheddira. Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: /.

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno. ASSISTENTI: Baccini-Costanzo. QUARTO UFFICIALE: Marchetti. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Di Vuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS