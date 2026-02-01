Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino dove i granata alle ore 12:30 affronteranno il Lecce nella sfida valida per la 23ª giornata di Serie A. Periodo disastroso per il Torino che in campionato viene da quattro sconfitte consecutive, l'ultima pesantissima in casa del Como col punteggio di 6-0. Quello che preoccupa maggiormente è che si è bloccato l'attacco: l'ultimo gol risale al 7 gennaio nella sconfitta interna contro l'Udinese. In classifica la formazione allenata da Marco Baroni occupa attualmente la 15esima posizione a quota 23 punti. Anche il Lecce non se la passa bene: solo un punto nelle ultime cinque gare (0-0 in casa contro la Lazio) e quart'ultima posizione in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.
Torino-Lecce: diretta tv e streaming
Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12:30 all'Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Torino-Lecce
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Njie, Adams. Allenatore: Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Dembele, Prati, Anjorin, Perciun, Zapata, Kulenovic, Gabellini, Simeone. Indisponibili: Aboukhlal, Gineitis, Ilic, Ismajli, Masina, Sava. Squalificati: /.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Kouassi Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Kaba, Ngom, Maleh, Sala, Marchwinski, N'Dri, Morente, Sottil, Cheddira. Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: /.
ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno. ASSISTENTI: Baccini-Costanzo. QUARTO UFFICIALE: Marchetti. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Di Vuolo.