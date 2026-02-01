Torino-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto all' Olimpico Grande Torino dove i granata alle ore 12:30 affronteranno il Lecce nella sfida valida per la 23ª giornata di Serie A . Periodo disastroso per il Torino che in campionato viene da quattro sconfitte consecutive, l'ultima pesantissima in casa del Como col punteggio di 6-0. Quello che preoccupa maggiormente è che si è bloccato l'attacco: l'ultimo gol risale al 7 gennaio nella sconfitta interna contro l'Udinese. In classifica la formazione allenata da Marco Baroni occupa attualmente la 15esima posizione a quota 23 punti. Anche il Lecce non se la passa bene: solo un punto nelle ultime cinque gare (0-0 in casa contro la Lazio) e quart'ultima posizione in campionato, con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

Torino-Lecce: diretta tv e streaming

Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12:30 all'Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Njie, Adams. Allenatore: Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Dembele, Prati, Anjorin, Perciun, Zapata, Kulenovic, Gabellini, Simeone. Indisponibili: Aboukhlal, Gineitis, Ilic, Ismajli, Masina, Sava. Squalificati: /.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Kouassi Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Kaba, Ngom, Maleh, Sala, Marchwinski, N'Dri, Morente, Sottil, Cheddira. Indisponibili: Camarda, Berisha. Squalificati: /.

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno. ASSISTENTI: Baccini-Costanzo. QUARTO UFFICIALE: Marchetti. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Di Vuolo.