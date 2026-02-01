Tuttosport.com
Como-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La formazione di Fabregas ospita quella di Palladino nel match valido per la 23ª giornata di Serie A
3 min
Como-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Marco Canoniero

Allo stadio Sinigaglia Como e Atalanta scenderanno in campo alle ore 15 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. I lariani sono la rivelazione di questo campionato e, con una vittoria, possono allungare proprio sui bergamaschi per quanto riguarda la zona Europa. In campionato la formazione di Fabregas viene da due vittorie di fila contro Lazio e Torino (devastante il 6-0 interno ai granata) e occupa la sesta posizione in classifica a soli tre punti dalla zona Champions. L'Atalanta, dopo il pessimo inizio campionato con Juric in panchina, si è risollevata grazie all'arrivo di Palladino che l'ha portata subito a ridosso della zona Europa. La Dea è reduce dal poker calato al Parma e in classifica è settima a 35 punti.

SEGUI COMO-ATALANTA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Como-Atalanta: diretta tv e streaming

Como-Atalanta, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Como-Atalanta

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Caqueret, Morata, Roberto, Rodriguez, Moreno, Kuhn, De Paoli, Van Der Brempt. Indisponibili: Goldaniga, Diao. Squalificati: /.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon; Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Pasalic, Bellanova, Zalewski, Musah, Sulemana, Samardzic, Krstovic. Indisponibili: Bakker. Squalificati: /.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. ASSISTENTI: Imperial-Ceccon. QUARTO UFFICIALE: Marinelli. VAR: Chiffi. ASS. VAR: Paterna.

