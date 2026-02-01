Como-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Allo stadio Sinigaglia Como e Atalanta scenderanno in campo alle ore 15 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. I lariani sono la rivelazione di questo campionato e, con una vittoria, possono allungare proprio sui bergamaschi per quanto riguarda la zona Europa. In campionato la formazione di Fabregas viene da due vittorie di fila contro Lazio e Torino (devastante il 6-0 interno ai granata) e occupa la sesta posizione in classifica a soli tre punti dalla zona Champions. L'Atalanta, dopo il pessimo inizio campionato con Juric in panchina, si è risollevata grazie all'arrivo di Palladino che l'ha portata subito a ridosso della zona Europa. La Dea è reduce dal poker calato al Parma e in classifica è settima a 35 punti.