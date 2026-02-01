Fabregas dopo Como-Atalanta: "Errore Nico Paz? Deve far male". Palladino: "Come una vittoria!"

Le parole di Palladino

"È stata una sofferenza stare in questa partita, in questa difficoltà, ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto. Ci serviva, è arrivata al momento giusto. Ho chiesto questo nell'ultimo periodo, di rimanere nella difficoltà della gara, mi è piaciuto lo spirito, abbiamo ragionato da squadra, difeso bene, con grande cuore. È un punto guadagnato". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, dopo lo 0-0 contro il Como. "Le scelte le fai in uno, due minuti, devi tenere in campo delle caratteristiche, De Ketelaere l'ho tenuto da prima punta, ho preferito chiudere le fasce con Zappacosta e Sulemana, abbiamo messo gente di gamba e ripartenza, ma al di là dei singoli mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, mi hanno fatto emozionare", ha aggiunto Palladino.