Fabregas dopo Como-Atalanta: "Errore Nico Paz? Deve far male". Palladino: "Come una vittoria!"

COMO - "Nico Paz? Vogliamo ammazzarlo per un rigore? Io non sono quel tipo di persona. Fa male, ma deve far male perché fa parte del percorso. Siamo sempre molto uniti, siamo con Nico e con tutti i giocatori giovani che vogliono andare a fare la differenza. Il grande campione deve alzare la testa quando le cose non vanno". Lo ha dichiarato il tecnico del Como, Cesc Fabregas, dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, ai microfoni di Dazn.
"La palla non è voluta entrare"
"L'espulsione ha cambiato un po' tutto, ma oggi la palla non è voluta entrare, abbiamo creato tante occasioni chiare per far gol, succede, fa parte del calcio, ma i complimenti vanno fatti anche all'Atalanta. Potevamo fare di più, ricorda la partita del Milan. Dobbiamo alzare la testa e preparare la prossima. A Napoli proveremo a vincere, poi c'è la Fiorentina, poi il Milan, la Juventus, giocheremo quattro partite importanti, contro squadre forti. Ora dobbiamo riposare e analizzare lì dove possiamo ancora crescere", ha aggiunto l'allenatore del Como.
Le parole di Palladino
"È stata una sofferenza stare in questa partita, in questa difficoltà, ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto. Ci serviva, è arrivata al momento giusto. Ho chiesto questo nell'ultimo periodo, di rimanere nella difficoltà della gara, mi è piaciuto lo spirito, abbiamo ragionato da squadra, difeso bene, con grande cuore. È un punto guadagnato". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, dopo lo 0-0 contro il Como. "Le scelte le fai in uno, due minuti, devi tenere in campo delle caratteristiche, De Ketelaere l'ho tenuto da prima punta, ho preferito chiudere le fasce con Zappacosta e Sulemana, abbiamo messo gente di gamba e ripartenza, ma al di là dei singoli mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, mi hanno fatto emozionare", ha aggiunto Palladino.
Su Ahanor
"Questa partita ci dà tanto al di là del punto, una consapevolezza su quello che dobbiamo fare, me la sarei voluta giocare undici contro undici, volevo vincerla, siamo venuti per provarla a vincere. Non è stato possibile, dopo sette minuti abbiamo dovuto rimodificare tutto. Questo punto è come se fosse una vittoria. Ahanor? Rimane tra me e lui cosa gli ho detto, ha 17 anni, di grandissima prospettiva, questa leggerezza l'ha capita immediatamente. Ma dobbiamo concedergli anche queste cose, la squadra ha giocato anche per Ahanor. Mercato? Non mi aspetto niente: stiamo bene così, ho il gruppo che volevo", ha concluso il tecnico dell'Atalanta.
