Audero colpito da un petardo dai tifosi Inter: caos e partita interrotta. Cosa è successo

Momenti di paura e tensione allo Zini di Cremona all'inizio del secondo tempo della sfida tra i padroni di casa e l'Inter . Con il risultato fissato sullo 0-2 nel primo tempo dalla formazione ospite, il gioco è ripreso dopo l'intervallo, ma poco prima del 50' è avvenuto un episodio che ha lasciato i presenti allo stadio con il fiato sospeso per qualche istante.

Petardo colpisce Audero

Al 49' un petardo lanciato dal settore degli ospiti dell'Inter è esploso vicino al portiere della Cremonese che è finito immediatamente per terra coperto dalla nuvola di fumo. Tempestivo l'intervento dello staff medico con Audero che ha lamentato un dolore alla gamba, ferita dallo scoppio, e poi all'orecchio. Dopo qualche momento di apprensione l'estremo difensore grigiorosso si è rialzato in piedi e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, nel giro di tre/quattro minuti il match è ripartito senza alcuna conseguenza per i tifosi e per la formazione ospite.

Chivu parla ai tifosi

Durante i soccorsi ad Audero i giocatori dell'Inter e il tecnico Cristian Chivu si sono rivolti al settore dei tifosi nerazzurri per chiedere ai propri sostenitori di placarsi. Sarà da verificare quali saranno le scelte del giudice sportivo con l'Inter che oltre ad una multa potrebbe rischiare anche provvedimenti peggiori per la parte calda del tifo nerazzurro.