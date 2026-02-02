La Roma cade a Udine e non scavalca la Juve, come cambia la classifica: Ekkelenkamp decisivo

Svilar salva la Roma nel primo tempo
Le prime due grandi occasioni della partita le crea l'Udinese: all' 8' con la botta di Atta dai 30 metri deviata in corner da un super Svilar; poco dopo ci prova anche Ekkelenkamp dalla distanza, sempre attento il portiere giallorosso con Solet impreciso nel girare a rete la respinta. Inizio di partita complesso per gli uomini di Gasperini che al 25' si salvano solamente grazie ad un intervento super di Mancini, bravo ad anticipare Ekkelenkamp pronto a colpire in porta. Sul finale del primo tempo l'unico squillo degli ospiti con una punizione di Soulé poco lontana dal limite dell'area che termina alta sopra l'incrocio dei pali.
Ekkelenkamp su punizione, vince l'Udinese
Ad inizio ripresa i padroni di casa passano subito al minuto 49: punizione a ridosso del vertice sinistro dell'area con Ekkelenkamp che calcia diretto in porta, trova una deviazione della barriera e sorprende Svilar per l'1-0 bianconero. La Roma prova a reagire alzando il baricentro ma dalle parti di Okoye non arrivano particolari pericoli. Al 72' Malen svirgola e trova una deviazione in corner, ma è troppo poco per i giallorossi che al 76' rischiano di subire il raddoppio, ancora su punizione di Ekkelenkamp, bravo Svilar a deviare sopra la traversa. Gasperini prova con la carta Robinio Vaz, la Roma prosegue con il forcing e al 90' trova la via del gol con Cristante, annullato però dal fuorigioco iniziale di Tsimikas. All'ultimo attacco disperato degli ospiti Okoye compie un miracolo sulla girata ravvicinata di Mancini e spedisce in corner al quale si unisce anche Svilar, Zaniolo recupera palla e scappa in contropiede, ma non riesce a tirare verso la porta rimasta vuota. Ultimo brivido, fischia Sacchi e inizia la festa bianconera al Bluenergy Stadium.
