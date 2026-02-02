La Roma cade a Udine e non scavalca la Juve, come cambia la classifica: Ekkelenkamp decisivo

Ekkelenkamp su punizione, vince l'Udinese

Ad inizio ripresa i padroni di casa passano subito al minuto 49: punizione a ridosso del vertice sinistro dell'area con Ekkelenkamp che calcia diretto in porta, trova una deviazione della barriera e sorprende Svilar per l'1-0 bianconero. La Roma prova a reagire alzando il baricentro ma dalle parti di Okoye non arrivano particolari pericoli. Al 72' Malen svirgola e trova una deviazione in corner, ma è troppo poco per i giallorossi che al 76' rischiano di subire il raddoppio, ancora su punizione di Ekkelenkamp, bravo Svilar a deviare sopra la traversa. Gasperini prova con la carta Robinio Vaz, la Roma prosegue con il forcing e al 90' trova la via del gol con Cristante, annullato però dal fuorigioco iniziale di Tsimikas. All'ultimo attacco disperato degli ospiti Okoye compie un miracolo sulla girata ravvicinata di Mancini e spedisce in corner al quale si unisce anche Svilar, Zaniolo recupera palla e scappa in contropiede, ma non riesce a tirare verso la porta rimasta vuota. Ultimo brivido, fischia Sacchi e inizia la festa bianconera al Bluenergy Stadium.