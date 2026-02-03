- Debutta su Dazn “Valori in campo”, il nuovo vodcast dedicato alla sport economy realizzato in collaborazione con Ifis sport, la divisione di Banca Ifis dedicata al sostegno dello sport system italiano. Disponibile anche sulle principali piattaforme di podcast con cadenza settimanale, “” vuole raccontare in maniera puntuale e accessibile le dinamiche economiche, strategiche e manageriali che muovono l’industria dello sport. Ogni puntata sarà dedicata ad una tematica diversa con l’obiettivo di analizzare trend, sfide, opportunità, e accendere i riflettori su ciò che accade dietro le quinte dello sport, unendo analisi data-driven, linguaggio chiaro e contenuti di valore, capaci di parlare ad un pubblico di appassionati sportivi ma anche business-oriented.

Dallo sviluppo dei giovani talenti agli stadi come asset, dai media sportivi alle sponsorizzazioni, fino ai temi ESG e all’impatto dei grandi eventi sul territorio e sull’economia, con “Valori in campo” in collaborazione con Banca Ifis si mettono al centro del confronto i valori economici, sociali e strategici dello sport, offrendo uno sguardo approfondito su un settore in continua evoluzione.

Ad accompagnare Dazn nel viaggio sarà Banca Ifis, la prima banca in Italia ad aver dato vita ad una divisione - denominata Ifis sport - interamente dedicata al finanziamento dello sport system. Attraverso la collaborazione con Ifis sport, “Valori in campo” si arricchirà con voci, opinioni e analisi provenienti dal mondo delle ricerche di mercato realizzate dal team che dialoga con i protagonisti dello sport italiano e internazionale.

La prima stagione, disponibile in 9 puntate della durata di circa 40 minuti, sarà condotta da Davide Bernardi, volto di Dazn che dialoga con ospiti di primo piano del mondo sportivo, manageriale e imprenditoriale. Tra questi si segnalano Beppe Marotta, presidente e ceo dell’Inter e ospite della prima puntata; l’ex cestista Luigi Datome; il giornalista sportivo Pierluigi Pardo e l’allenatore del Como, Cesc Fabregas.

La distribuzione del vodcast è multipiattaforma: le puntate in long form saranno disponibili su DAZN e sul canale YouTube di Banca Ifis, affiancate da pillole social pensate per amplificare il racconto, favorire la condivisione e intercettare nuove audience interessate allo sport come fenomeno economico e culturale.

Il format vede la collaborazione speciale di Starting Finance, punto di riferimento nella divulgazione economico-finanziaria digitale, da sempre impegnata a rendere coinvolgenti e accessibili anche i temi più complessi, per i giovani appassionati all'economia e alla finanza.