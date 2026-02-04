Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Petardo contro Audero a Cremona: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sull'Inter

Il bilancio disciplinare della 23esima giornata di Serie A: Luca Pellegrini salterà Juventus-Lazio, ecco tutti i provvedimenti
3 min

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta i sostenitori delle Società Bologna, Como, Juventus, Lecce, Milan, Pisa, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori". Questo è quanto recita la nota del Giudice Sportivo in merito alle ammende assegnate alle squadre sopracitate. L'Inter è stata multata con un'ammena di € 50.000,00 per il petardo che ha colpito Audero durante la trasferta a Cremona. Multato anche il Genoa con un'ammenda pari a € 2.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio della gara.

Gli squalificati

Per quanto riguarda, invece, gli squalificati di giornata, non prenderanno parte alla prossima di campionato i seguenti calciatori: Ahanor dell'Atalanta per avere, all'8° minuto del primo tempo, colpito con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria, Sarr del Verona, De Roon dell'Atalanta, Prati e Vlasic del Torino e Luca Pellegrini della Lazio, che salterà così la sfida contro la Juventus.

Le sanzioni ai giocatori della Juve

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, è arrivata l'ammonizione con diffida (quarta sanzione) per McKennie, per Francisco Conceicao (seconda sanzione) e per Bremer (prima sanzione). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS