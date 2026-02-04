Petardo contro Audero a Cremona: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sull'Inter

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta i sostenitori delle Società Bologna, Como, Juventus, Lecce, Milan, Pisa, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori". Questo è quanto recita la nota del Giudice Sportivo in merito alle ammende assegnate alle squadre sopracitate. L'Inter è stata multata con un'ammena di € 50.000,00 per il petardo che ha colpito Audero durante la trasferta a Cremona. Multato anche il Genoa con un'ammenda pari a € 2.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio della gara.