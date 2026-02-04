Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

UNHCR – “Ferma il gelo. Adesso” Dona con un SMS o chiama adesso il 45588

Tra i tesimonial anche al centrocampista della Juventus Khéphren Thuram, oltre a Bergomi, Albertini e Weah
2 min
UNHCR thuram
UNHCR – “Ferma il gelo. Adesso” Dona con un SMS o chiama adesso il 45588
TORINO - In occasione della 24ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026, in programma dal 6 al 9 febbraio, la Lega Calcio Serie A promuove su tutti i campi di gioco la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR con l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati. Fino al 15 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. 

Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria ridotta al minimo. È questa la dura realtà che milioni di rifugiati e sfollati affrontano oggi in Paesi come Ucraina, Afghanistan e Siria. Mai come quest’anno, con la drastica riduzione dei fondi per gli aiuti umanitari, è fondamentale il sostegno di tutti. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare termicamente le abitazioni, fornire stufe, coperte, medicine e cibo caldo, soprattutto a bambini e anziani.

Servono nuovi finanziamenti per UNHCR

Senza nuovi finanziamenti, la capacità di UNHCR di garantire aiuti vitali sarà gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Le famiglie più vulnerabili hanno bisogno di aiuto. Ora più che mai. I fondi raccolti da UNHCR serviranno a fornire aiuti salvavita, come coperte, abiti invernali, stufe, kit per l’isolamento termico e supporto per la riparazione delle case danneggiate, per milioni di rifugiati e sfollati in 7 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina.  Ancora una volta, al fianco di UNHCR ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al centrocampista della Juventus Khéphren Thuram; con loro anche il calciatore del Marsiglia Timothy Weah.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS