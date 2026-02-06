Tuttosport.com
Sammarco e i fischi del Bentegodi: "Nel Verona ho visto furore". E Hiljemark: "Pisa da cambiare"

I neo-tecnici di scaligeri e toscani hanno commentato lo 0-0 maturato in Veneto: le dichiarazioni
2 min

VERONA - "Non abbiamo creato molto, però mi è piaciuto il furore che hanno avuto i ragazzi, soprattutto nel primo tempo. In queste situazioni non è facile. Ho visto grande disponibilità e una giusta carica in questi pochi giorni". Lo ha detto il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ai microfoni di Dazn, dopo lo 0-0 contro il Pisa. "Quando non riesci a fare gol è normale avere un po' di paura di perdere, ma in questo dobbiamo migliorare - ha aggiunto -. Abbiamo tanti giocatori con spessore, e mi aspetto che diano una mano nei momenti di difficoltà". Sammarco è stato promosso ad interim dopo l'esonero di Paolo Zanetti: "Futuro? Non ho parlato con nessuno, vedremo nei prossimi giorni".

Le parole di Hiljemark

"Dobbiamo migliorare la fase difensiva, perché se prendiamo tanti gol è difficile vincere le partite in Serie A. Ora abbiamo sette giorni prima della prossima partita, bisogna anche cambiare un po' il modo di allenarci rispetto a prima. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, nel secondo abbiamo giocato molto meglio. I ragazzi hanno fatto una grande gara, e avevamo fatto solo tre giorni insieme. Venerdì prossimo il Pisa ospiterà il Milan, possiamo batterli? È una grande squadra, ma noi siamo undici come loro. Andremo in campo e proveremo a vincere davanti ai nostri tifosi", ha detto ai medesimi microfoni Oscar Hiljemark, il 33enne tecnico svedese del Pisa, subentrato pochi giorni fa ad Alberto Gilardino. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

