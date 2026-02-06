Sammarco e i fischi del Bentegodi: "Nel Verona ho visto furore". E Hiljemark: "Pisa da cambiare"

VERONA - "Non abbiamo creato molto, però mi è piaciuto il furore che hanno avuto i ragazzi, soprattutto nel primo tempo. In queste situazioni non è facile. Ho visto grande disponibilità e una giusta carica in questi pochi giorni". Lo ha detto il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ai microfoni di Dazn, dopo lo 0-0 contro il Pisa. "Quando non riesci a fare gol è normale avere un po' di paura di perdere, ma in questo dobbiamo migliorare - ha aggiunto -. Abbiamo tanti giocatori con spessore, e mi aspetto che diano una mano nei momenti di difficoltà". Sammarco è stato promosso ad interim dopo l'esonero di Paolo Zanetti: "Futuro? Non ho parlato con nessuno, vedremo nei prossimi giorni".