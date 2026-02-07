Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rigore da VAR al Napoli all'ultimo minuto: Conte vince in 10 in casa del Genoa

Azzurri alle corde al Ferraris, salvati dalla chiamata di Di Bello: Vergara sfiorato da un avversario basta e avanza per il penalty decisivo
2 min
Serie AGenoanapoli
Rigore da VAR al Napoli all'ultimo minuto: Conte vince in 10 in casa del Genoa © Getty Images

Il Napoli di Antonio Conte conquista tre punti di fondamentale importanza sotto la pioggia del Ferraris contro il Genoa di De Rossi. La squadra partenopea inizia la gara nel peggiore dei modi, con un erroraccio difensivo costruito da Buongiorno e Meret: retropassaggio dell'ex Torino e calcio di rigore concesso dal numero uno del Napoli: dal dischetto il solito Malinovskyi insacca il gol del vantaggio rossoblù al 3' di gioco. La squadra di Conte non si perde d'animo, costruendo una manovra offensiva che mette in difficoltà gli uomini di De Rossi. Il Napoli tenta più volte di rientrare in partita, riuscendoci al 20' con il ritorno al gol di Hojlund su ribattuta; dopo nemmeno due minuti, una rasoiata da fuori area di McTominay porta la squadra partenopea addirittura in vantaggio.

Napoli, vittoria al cardiopalma: che Hojlund!

All'inizio del secondo tempo lo scozzese è costretto al cambio, al quale subentra il neoacquisto Giovane. Il Napoli si tranquillizza ed il Genoa rientra in partita. Al 57' l'ennesimo errore della retroguardia partenopea spiana la strada al gol del pari rossoblù, con Colombo che a tu per tu con Meret non sbaglia mandando il Ferraris in visibilio. Al 76' la doppia ammonizione rimediata da Juan Jesus lascia in inferiorità numerica il Napoli, costretto a contenere l'offensiva sempre più pericolosa del Genoa. Negli ultimi istanti del match - a recupero inoltrato - l'arbitro Massa assegna un calcio di rigore piuttosto generoso agli uomini di Conte a seguito di revisione al VAR, lasciando più di qualche dubbio sull'entità del contatto. Dagli undici metri Hojlund non sbaglia, con Bijlow che intuisce ma non può nulla sul gol del vantaggio definitivo del Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS