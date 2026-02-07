Tuttosport.com
Il Torino pareggia in extremis e mantiene a distanza la Fiorentina: i Viola restano negli abissi

Al Franchi i Viola vengono beffti al 94' dicendo addio ad una vittoria prezione per la lotta salvezza
FiorentinaTorino

FIRENZE - A pochi minuti dal ritorno al successo la Fiorentina viene beffata per un amaro pareggio casalingo contro il Torino per 2-2. I Viola, dopo aver ribaltato il match nella ripresa, subiscono proprio nei minuti di recupero il gol dei granata per un pareggio che tiene la squadra di Vanoli nella zona calda (18° posto) a pari punti (18) con il Lecce che giocherà domenica contro l'Udinese. Per il Torino invece secondo risultato utile consecutivo in campionato.

Fiorentina-Torino, la partita

Granata avanti dopo 26 minuti con il colpo di testa di Casadei (dimenticato da Dodò) su cross dalla trequarti di Ilkhan. I padroni di casa reagiscono con una doppia occasione prima al 34' con Paleari che si supera - di piede - su Brescianini e poi al 36' con il tiro a giro di Gudmundsson che dà l'illusione del gol uscendo a lato. Assedio Fiorentina nei minuti finali del primo tempo con brivido granata proprio nei minuti di recupero: cross di Solomon con Brescianini che non arriva per un soffio alla correzione sotto porta.
La squadra di Vanoli comincia la ripresa con lo stesso atteggiamento di fine primo tempo e, malgrado il cambio precoce di Gudmundsson per infortunio, e in 6 minuti ribaltano la partita: al 51' Mandragora ruba palla a Gineitis, serve Solomon che fa partire un tiro micidiale per l'1-1, mentre al 57' è la volta di Moise Kean di lasciare il segno per il 2-1 dopo un passaggio filtrante perfetto di Harrison per mandare l'attaccante azzurro in porta. Quando tutto fa presagire al successo dei padroni di casa, ecco la doccia gelata: al 94' colp di testa di Maripan (assist Gineitis) che gela il Franchi per il 2-2 finale

