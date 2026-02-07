Baroni: "Siamo andati vicini al 2-0. Vlasic? Quando manca dobbiamo..."

Baroni: "Vlasic è insostituibile per noi, quando manca..."

“Il primo tempo la squadra ha fatto molto bene, siamo stati anche vicini al 2-0. Inizio secondo tempo abbiamo concesso un’uscita da cui è nato il gol. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché venivano da un impegno infrasettimanale. Noi abbiamo passato un momento di emergenza con 10 infortunati. La voglia e la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta”. Su Vlasic ha poi aggiunto:“Vlasic è insostituibile per noi, quando manca ognuno deve dare qualcosa di più, oggi la squadra è riuscita a sopperire dal punto di vista sia mentale che nervoso“. Baroni ha poi parlato di Anjorin e Ilkhan, che nonostante i recenti infortuni sono tornati a giocare con regolarità: ”Anjorin è un giocatore che ha tanta qualità, oggi mi è piaciuto, anche lui ha bisogno di giocare, quest’anno è stato molto fermo. Ilkhan rientrava da un crociato, ora sta bene, sta crescendo, anche lui sta pagando le partite ravvicinate visto che non era abituato da prima dell’infortunio, anche oggi ha fatto una buona partita“.

"Dobbiamo migliorare la nostra classifica"

Baroni ha poi concluso facendo i complimenti ai suoi uomini che adesso potranno sfruttare una settimana per preparare la prossima sfida di campionato: “Sono contento perché i ragazzi che sono arrivati hanno tutti grandissime motivazioni, ora dobbiamo lavorare perché vogliamo migliorare la nostra classifica. Abbiamo fatto 6 partite in 21 giorni, per noi oggi è importante poter sfruttare una settimana. Il contributo di chi va dentro è importante, devono entrare giocatori che hanno voglia”. Queste le parole di Marco Baroni, al termine del pareggio contro la Fiorentina.