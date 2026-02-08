Bologna-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BOLOGNA - Il Bologna è in crisi nera, e non ci sono altri modi per dirlo. L'obiettivo di un posto in Europa è andato. La vittoria al Dall'Ara in campionato manca da 3 mesi. Battere il Parma corroborerebbe la mente, dopo il ko senza attenuanti col Milan, la più brutta partita di tutta la gestione Italiano. Soprattutto darebbe ossigeno in vista di quelli che diventano gli appuntamenti prioritari dei rossoblù: mercoledì con la Lazio in Coppa Italia, il 19 e 26 col Brann in Europa League, per i quali va focalizzata la gestione delle rotazioni.

Un calcio pragmatico, compatto ed equilibrato. È quello che vuole Carlos Cuesta dal suo Parma. Archiviare le ultime due sconfitte, ma non dimenticarle, rimettendo in campo quanto di buono fatte vedere in precedenza: «Dobbiamo affrontare la partita con determinazione, con umiltà e consapevolezza dei punti di forza del Bologna». Il mercato ha portato in dote quattro innesti che, secondo Cuesta, «offrono tante possibilità» per variare lo schema di gioco: «Ma quello che vogliamo è mantenere la nostra identità», ricorda l’allenatore.