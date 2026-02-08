Lecce-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Ritrovare il successo davanti al proprio pubblico è diventata una necessità per il Lecce, che nel 2026 non è ancora riuscito a vincere al Via del Mare. L'ultimo sorriso casalingo risale a metà dicembre, con il Pisa, poi una lunga sequenza negativa fatta di sei sconfitte e due pareggi. Alle porte c'è la sfida con l'Udinese, formazione stabilmente nelle zone alte della classifica e reduce da due vittorie consecutive. Una gara complessa, che Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa sottolineando l'approccio adottato in settimana. "Abbiamo preparato la partita lavorando sulla strategia insieme ai ragazzi", ha spiegato il tecnico. L'allenatore del Lecce ha poi analizzato l'avversario. "L'Udinese sarà priva di un attaccante importante come Davis, giocatore di alto livello penalizzato dagli infortuni. Ha elementi di grande fisicità, sa occupare bene gli spazi e i centrocampisti si muovono in modo continuo, sia in fase offensiva che difensiva. È pericolosa anche dalla media distanza e dovremo prestare molta attenzione", ha aggiunto. Tra i friulani spazio anche al rientro di Nicolò Zaniolo. "Può giocare anche da attaccante, lo ha già fatto con me e ne ha le qualità". "Davanti abbiamo diverse alternative, Zaniolo sta meglio, ma non so dirvi se partirà dal 1', dobbiamo ricordarci che torna da un'operazione e che ha recuperato molto rapidamente. In ogni caso ci sarà, se giocherà da titolare non ha i 90' nelle gambe, ma è bello averlo con noi. L'altra buona notizia è il rientro di Buksa che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, sarà in panchina e potrà magari giocare uno spezzone, è un'altra notizia positiva. Le alternative a Davis non mancano. Il focus sarà sulla squadra, dobbiamo lavorare tutti assieme" ha invece affermato Kosta Runjaic in vista del match contro il Lecce.