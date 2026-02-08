Polemica Italiano: "Rosso di Pobega non c'era". Cuesta: "Ognuno fa i suoi giudizi"

"Oggi l'unica cosa che abbiamo fatto di grave è perdere questa partita. Nulla da dire ai ragazzi. Per me l'espulsione di Pobega non c'era, non ha affondato il colpo. Proporre questo tipo di prestazione in inferiorità numerica dimostra come l'avevamo preparata. Prima del loro gol, abbiamo avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio. Purtroppo è un periodo in cui non possiamo commettere errori, altrimenti perdiamo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capire cosa bisogna fare, soprattutto in casa". Lo dice il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano , ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 1-0 contro il Parma . "Non riusciamo mai a mettere una pezza a situazioni che possono diventare pericolose. Ho detto ai ragazzi che dovevamo essere più solidi in mezzo al campo. Mi dispiace perché oggi non meritavamo di perdere, l'avevamo approcciata bene. Bisogna stare attenti su qualsiasi palla", aggiunge l'allenatore rossoblù. Sull'imminente quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio : "Oggi la nostra priorità era fare la prestazione e l'abbiamo fatta. Siamo quelli che otto mesi fa hanno vinto la Coppa Italia, ora torniamo in quella competizione. Dobbiamo mantenere questa linea anche mercoledì e aggiustare qualcosa", conclude Italiano.

Il commento di Cuesta

"E' stata una partita con tanti momenti diversi, sono veramente contento della maturità della squadra. E' difficile reagire dopo due sconfitte pesanti. Sicuramente la fluidità del gioco non è stata come volevamo, ma i ragazzi hanno dimostrato una straordinaria capacità di reagire alle difficoltà. Sappiamo che la strada è lunga, ma oggi vogliamo goderci questo momento" è il commento del tecnico del Parma Carlos Cuesta ai microfoni di Dazn. "Abbiamo una squadra con ragazzi veramente capaci, Corvi si è sempre fatto trovare pronto come tutta la rosa. L'azione del gol viene da un possesso palla di Strefezza, che poi l'ha fatta girare bene per i compagni. Chi è entrato ha avuto un grande impatto. L'unione deve essere il nostro maggior valore", aggiunge l'allenatore gialloblù. Sull'espulsione per doppia ammonizione di Mariano Troilo: "Non sono riuscito ad analizzarla bene in campo, mi è sembrata un po' sorprendente. Ognuno fa i suoi giudizi, non sono qui per giudicare il lavoro di altre persone. Sono concentrato su me stesso e sulla squadra", precisa Cuesta.