Dimarco strepitoso, Chivu bussa alla Juve, Muharemovic bruciato: pagelle Sassuolo-Inter

L'Inter batte con un roboante 5-0 il Sassuolo al Mapei Stadium e vola momentanemente a +8 sul Milan secondo (i rossoneri recupereranno la sfida al Meazza contro il Como mercoledì 18 dicembre alle 20.45). I nerazzurri mettono in ghiaccio il risultato già nella prima frazione di gioco grazie al colpo di testa di Bisseck e alla zampata di Marcus Thuram. I padroni di casa provano a reagire e accorciano le distanze con Thorstvedt ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigio a inizio azione di Laurienté. Annusato il pericolo, la formazione di Cristian Chivu dilaga nella ripresa: Lautaro Martinez firma il tris agganciando Boninsegna al terzo posto nella classifica dei marcatori all time dell'Inter a quota 171, Akanji realizza con un'incornata la sua prima marcatura nerazzurra e infine Luis Henrique chiude il pomeriggio di festa con un bellissimo destro all'incrocio dei pali. Nel prossimo turno l'Inter ospiterà a San Siro la Juve nel giorno di San Valentino (calcio d'inizio alle ore 20.45): un test importantissimo in ottica scudetto.