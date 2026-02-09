Dimarco strepitoso, Chivu bussa alla Juve, Muharemovic bruciato: pagelle Sassuolo-Inter

L'Inter batte con un roboante 5-0 il Sassuolo al Mapei Stadium e vola momentanemente a +8 sul Milan secondo (i rossoneri recupereranno la sfida al Meazza contro il Como mercoledì 18 dicembre alle 20.45). I nerazzurri mettono in ghiaccio il risultato già nella prima frazione di gioco grazie al colpo di testa di Bisseck e alla zampata di Marcus Thuram. I padroni di casa provano a reagire e accorciano le distanze con Thorstvedt ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigio a inizio azione di Laurienté. Annusato il pericolo, la formazione di Cristian Chivu dilaga nella ripresa: Lautaro Martinez firma il tris agganciando Boninsegna al terzo posto nella classifica dei marcatori all time dell'Inter a quota 171, Akanji realizza con un'incornata la sua prima marcatura nerazzurra e infine Luis Henrique chiude il pomeriggio di festa con un bellissimo destro all'incrocio dei pali. Nel prossimo turno l'Inter ospiterà a San Siro la Juve nel giorno di San Valentino (calcio d'inizio alle ore 20.45): un test importantissimo in ottica scudetto.
Pagelle Sassuolo
Muric 4 Serataccia, sbaglia tre gol su cinque.
Walukiewicz 5 Dimarco è un pericolo costante.
Idzes 5 Duelli con Thuram, sullo 0-3 spizza di testa e Lautaro punisce.
Muharemovic 4.5 Osservato speciale, arranca su Lautaro e sullo 0-2 è bruciato da Thuram.
Doig 5.5 Il meno colpevole dietro ed evita un gol.
Garcia (25’ st) ng Esordio, entra a gara chiusa.
Thorstvedt 5 Sul gol di Bisseck viene sovrastato. Poi segna l’1-2, ma l’azione era viziata da un fuorigioco di Laurienté.
Matic 4 Prestazione incolore: sullo 0-4 molla Akanji e poi si fa buttar fuori per reiterate proteste.
Koné 5.5 Ha subito l’occasione per segnare, ma Dimarco sulla linea respinge. Rimane una spina, ma “guarda” Lautaro in occasione del terzo gol.
Berardi 5.5 Si accende a sprazzi, controllato da Bastoni e Dimarco.
Coulibaly (15’ st ) 5.5 In ritardo su Luis Henrique-gol.
Pinamonti 5 Che fatica con Akanji.
Nzola (25’ st) ng Esordio pure per lui.
Laurienté 6 Il più vivo del Sassuolo nel primo tempo, quando affonda, fa male. Tolto dopo lo 0-4.
Lipani (15’ st) 5.5 Affonda con gli altri.
All. Grosso 5 Buona partenza, poi l'uno-due nerazzurro frena la squadra che crolla dopo lo 0-3.
Pagelle Inter
Sommer 6 Ringrazia Dimarco, poi controlla.
Bisseck 6.5 In affanno con Laurienté, però il gol di testa sblocca-match è fondamentale.
Akanji 7 Cinque minuti per prendere le misure al Sassuolo, poi c’è e si regala il primo gol all'Inter.
Bastoni 6.5 Anestetizza Berardi, si propone come sempre. Da una sua rimessa arriva lo 0-3.
Darmian (19’ st) 6 Minuti per riprendere confidenza.
Luis Henrique 6.5 Ormai l’aggettivo che gli si addice è ordinato. Questa volta però aggiunge la gemma del quinto gol, il primo in nerazzurro.
Sucic 6 Un po’ fumoso, a volte si assenta. Chiude da regista.
Zielinski 7 Si fa trovare sempre libero dai compagni per creare gioco e alleggerire la manovra. Insostituibile in questa fase.
Frattesi (19’ st) 6 Cerca gloria nel finale.
Mkhitaryan 6 Più presente di Sucic, senza strafare.
Diouf (26’ st) 6 Come Frattesi.
Dimarco 8 In forma strepitosa. Comincia salvando un gol, scheggia una traversa e poi serve tre assist (sono 13 in campionato): la vittoria, seppur senza segnare, porta la sua firma.
Thuram 7 Rete da vero falco dell’area di rigore, sta ritrovando la miglior condizione.
Bonny (31’ st) ng.
Lautaro 7 Solito grande lavoro di cucitura, quando ha la palla giusta, poi, non la sbaglia. Capocannoniere solitario (14 reti) e terzo bomber nerazzurro di sempre.
Esposito (31’ st) ng.
All. Chivu 7.5 Messaggio inviato alla Juventus.
Pagella arbitro
Chiffi 6 Fa il suo; resta il dubbio sulla posizione di Thuram da cui nasce l'angolo dello 0-1.
