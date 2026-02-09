Malen show, la Roma di Gasperini torna a vincere e aggancia la Juve di Spalletti: se hai il bomber...  

ROMA - Dopo lo stop di Udine la Roma di Gasperini torna al successo battendo per 2-0 il Cagliari - reduce da tre vittorie consecutive - e si rilancia nella corsa alla Champions League salendo a quota 46 punti, pari con la Juventus . Protagonista della vittoria capitolina Donyell Malen sempre più fattore e, soprattutto, terminale per la squadra giallorossa ha trovato nell'ex Aston Villa il pezzo mancante per finalizzare le trame di gioco: 3 gol in 6 presenze dal suo arrivo.

Roma-Cagliari, la partita

Giallorossi che non perdono tempo, al 16' tiro fuori di un soffio di Soulè e al 25' Malen sblocca il parziale con un gol d'autore: l'olandese controlla a seguire un assist filtrante di Mancini e poi esegue uno scavino da posizione defilata per battere Caprile. Padroni di casa padroni della partita con Malen e Ghiladi che - al 35' e 41' - sfiorano il raddoppio con due copi di testa usciti di poco. Giallorossi che hanno creato molto ma finalizzato poco nel primo tempo chiuso sull'1-0.

Si torna in campo ed è sempre la Roma ad avere il pallino del gioco con Malen che, questa volta, non fallisce il raddoppio al 65' fiondandosi sul bel cross di Celik. Solo un pazzesco intervento di Caprile al 69' su Zaragova evita il tris immediato della Roma. Solo al 78' gli ospiti si fanno notare con un tiro da fuori area di Sulemana che accarezza la traversa.