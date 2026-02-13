Yildiz e Pio Esposito, Golden derby in Inter-Juve: giovani, forti e blindati

TORINO - San Siro, di notte, ha un modo tutto suo di raccontare le storie: mescola le voci di ieri con i passi leggeri di chi sta arrivando a gran velocità, ma con la testa bassa. Specie a margine delle serate più gloriose, per non correre il rischio di compromettere quella compostezza calcistica - antica e preziosa - che li ha sempre accompagnati nel corso della loro giovane carriera. Due ragazzi d’oro nel senso più concreto del termine: professionisti già adulti nello sguardo, puliti nei gesti, essenziali nelle parole. Sono loro: Pio Esposito e Kenan Yildiz , i Golden Boy di Inter e Juventus . Il primo, ha sollevato il prestigioso premio di Tuttosport lo scorso dicembre, nella categoria “Best Italian Golden Boy”; Kenan, invece, lo ha vinto l’anno prima nella categoria Web. Quella che raccoglie le preferenze degli utenti di ogni parte del mondo… Domani sera, per la prima volta, il derby d’Italia li metterà uno di fronte all’altro.

Pio Esposito protagonista nell’Inter di Chivu: crescita, rinnovo e consacrazione

All’andata si sono solo sfiorati, dal momento che Chivu ha scelto di tenere in panchina l’attaccante azzurro per tutti e 90 i minuti. Ma era un’altra Inter (giusto 3 punti raccolti nelle prime 3 di campionato, a differenza della Juve prima a punteggio pieno), ancora appesantita dagli strascichi emotivi della finale di Monaco e non del tutto conscia del potenziale offensivo a disposizione. Da lì si è capovolto il mondo: Pio è andato ben oltre la logica del “super sub”. Del centravanti acerbo, da inserire qua e là nel corso del campionato per far rifiatare i due titolari indiscussi. Non tanto per i gol o per gli assist - 12 in 31 presenze fra tutte le competizioni - quanto più per l’apporto che ha saputo garantire negli ultimi 30 metri. Per come ha dimostrato di saper legare il gioco, con sacrificio e furbizia, alzando gli alettoni spalle alla porta per innescare - poi - con rapidità gli inserimenti degli esterni. Pio è l’unica vera variante - insieme a Bonny - rispetto alla passata stagione. L’ennesima in cui i nerazzurri - da favoriti - alla fine sono arrivati solo a centimetri dal traguardo. I vari Arnautovic, Correa, Taremi non sono mai riusciti a stare al passo dei titolari. Oggi, invece, a prescindere dall’anagramma di giornata - che sia “Thu-La”, “Pi-La”, o chi più ne ha più ne metta - l’Inter resta un organismo vivo, pericoloso e perfettamente riconoscibile. E pensare che la dirigenza nerazzurra in estate si è barcamenata a lungo pur di portare Lookman a Milano. Scenario che, inevitabilmente, avrebbe portato al prestito di Pio in una medio piccola di Serie A. O comunque in una platea minore, per farsi le ossa. Alla fine è stato proprio Chivu a mettersi di traverso. Lui che con Pio centravanti ha messo di fila i primi successi della sua carriera da allenatore. Dall’Under 14 allo scudetto del 2022, con l’Inter primavera. Poi il prestito allo Spezia, il palcoscenico della consacrazione di Pio, e il tanto atteso rinnovo di contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2030.

Yildiz leader e numero 10 della Juve

Lo stesso chiuso, nemmeno una settimana fa, dalla Juventus per il suo asso indiscusso, Kenan Yildiz. L’ascesa del turco? Forse ancora più affascinante per l’irruenza con la quale ha catalizzato i riflettori dell’immaginario bianconero. Troppi gli ingredienti in più rispetto al rivale nerazzurro: dal paragone con Del Piero, suggellato dalla maglia numero 10, al fatto che il tifo juventino avesse disperato bisogno di un volto nuovo in cui riporre sogni e speranze. Kenan non si è fatto pregare, ricambiando l’amore dell’Allianz una prestazione dietro l’altra. Oggi, rispetto a Pio, sa di doversi assumere qualche responsabilità in più. Sa che la sua Juve, per quanto bella, imprevedibile e collettiva - dall’arrivo di Spalletti - non è ancora sufficientemente plasmata per poter fare a meno dei suoi acuti. Come del resto ha sottolineato qualche giorno fa lo stesso Gianluigi Buffon: "Un ragazzo ultra raro, che sta dimostrando cose fuori dal comune. Se riuscirà a vincere la Champions entrerà nella leggenda”. Non da meno l’elogio a Pio: "Diventerà più forte di quello che già possiate pensare, e ci porterà al Mondiale". Gigi, il Robin Williams del Golden Boy, che tanto ha a cuore il futuro di questi due talenti meravigliosi. E allora, per restare in tema, “Carpe diem. Cogliete l’attimo ragazzi. Rendete straordinaria la vostra vita”. A cominciare da domani sera.