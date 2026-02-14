Como-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

A caccia di punti salvezza: la Fiorentina parte per Como con questo obiettivo, portare a casa un risultato positivo che le permetta di cominciare la risalita in classifica dove attualmente è di nuovo in piena zona retrocessione. Le due sconfitte subite contro Cagliari e Napoli e il pareggio subito sabato scorso al Franchi con il Torino al 94' (sesta partita di campionato in cui i viola hanno preso gol nel recupero gettando via 10 punti) hanno vanificato la striscia di inizio anno che avevano visto la squadra di Paolo Vanoli conquistare due vittorie e altrettanti pareggi, illudendo i propri tifosi che il peggio fosse ormai alle spalle. La trasferta a Como s'annuncia quanto mai delicata oltreché complicata: la squadra di Fabregas è tra le più in forma, è sesta in campionato, si è appena qualificata alle semifinali di Coppa Italia dove ha eliminato il Napoli e in questa stagione ha battuto due volte su due la stessa Fiorentina, nel girone d'andata al Franchi per 2-1 e qualche settimana fa sempre a Firenze per 3-1 negli ottavi di Coppa Italia.
Dove vedere Como-Fiorentina: diretta tv e streaming
La gara tra Como e Fiorentina è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Como-Fiorentina, le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1):Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Roberto, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Addai, Carlos, Van der Brempt.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean. All. Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kuoadio, Ranieri, Fortini, Balbo, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli.
ARBITRO: Marchetti. ASSISTENTI: Baccini-Politi. QUARTO UOMO: Di Marco. VAR: Maresca. AVAR: Giua.