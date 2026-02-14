Tuttosport.com
Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I biancocelesti di Sarri ricevono i nerazzurri di Palladino nel 25° turno del campionato italiano
3 min
Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A © Marco Canoniero

Lazio contro Atalanta, atto primo. All'Olimpico va in scena il primo round di un incontro che proseguirà poi tra poche settimane in semifinale di Coppa Italia, tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e gli orobici di Raffaele Palladino. Una partita particolarmente importante per la Lazio, che cerca conferme dopo la vittoria sfumata all'ultimo contro la Juventus e il passaggio del turno in settimana ai rigori contro il Bologna, anche per non perdere ulteriore contatto dal settimo posto. Nelle ultime cinque gare giocate a Roma sono arrivate due vittorie nerazzurre, due pareggi e una vittoria dei capitolini. Nell'ultima partita 1-1, coi gol di Dele-Bashiru e Brescianini. All'andata il match terminò 0-0, sulla panchina dei bergamaschi c'era ancora Ivan Juric.

Segui Lazio-Atalanta LIVE sul nostro sito

Dove vedere Lazio-Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Lazio-Atalanta, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri. A disposizioneMotta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Tavares, Belahyane, Rovella, Cancellieri, Przyborek, Dia, Ratkov.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Scamacca, Bernasconi.

ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Perrotti-Laudato. QUARTO UOMO: Di Bello. VAR: Di Paolo. AVAR: Gariglio.

Lazio-Atalanta, quote e pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

