Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Lazio contro Atalanta, atto primo. All'Olimpico va in scena il primo round di un incontro che proseguirà poi tra poche settimane in semifinale di Coppa Italia, tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e gli orobici di Raffaele Palladino. Una partita particolarmente importante per la Lazio, che cerca conferme dopo la vittoria sfumata all'ultimo contro la Juventus e il passaggio del turno in settimana ai rigori contro il Bologna, anche per non perdere ulteriore contatto dal settimo posto. Nelle ultime cinque gare giocate a Roma sono arrivate due vittorie nerazzurre, due pareggi e una vittoria dei capitolini. Nell'ultima partita 1-1, coi gol di Dele-Bashiru e Brescianini. All'andata il match terminò 0-0, sulla panchina dei bergamaschi c'era ancora Ivan Juric.