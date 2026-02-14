Ha un leggendario passato, ma Inter-Juve questa volta è il Derby del Futuro. Lasciate stare la storia e le storie, questa sera le due squadre più amate e odiate d’Italia guardano avanti. Sì, è un momento cruciale per l’attuale stagione di entrambe le squadre ma, anche la rincorsa per il domani inizi proprio oggi. La Juventus vuole rovesciare i rapporti di forza che l’hanno vista inferiore all’Inter nell’ultimo quinquennio (al di là dei risultati delle singole sfide). E, ora come mai nel recente passato, sente di aver trovato in Spalletti l’uomo giusto per rilancio e ribaltone. L’Inter ha puntato su Chivu perché profuma di ciclo: allenatore giovane, con un glorioso passato nel club, brillante e pronto a crescere. L’Inter di quest’anno è la risposta di Marotta a chi intravvede bagliori di tramonto del periodo d’oro nerazzurro, ma non può sbagliare. La partita di oggi non comprometterà né edificherà il futuro dell’una e dell’altra squadra, ma resta un bivio importante. Una serata spartiacque di quelle che piacciono molto ai narratori che, a posteriori, vi trovano il punto esatto in cui la storia ha iniziato a girare in un altro modo (tipo: «Quella sera a San Siro...»).